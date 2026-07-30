Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp xe máy ở Kon Chiêng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định truy tìm đối tượng Trần Quốc Hùng (SN 1991, trú tại tổ An Sơn, phường An Bình) liên quan đến vụ trộm cắp xe máy ở xã Kon Chiêng.

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định: Ngày 6-6-2026, Hùng đi cùng với 2 đối tượng khác đến khu vực làng Toak, xã Kon Chiêng. 2 đối tượng đi cùng Hùng thực hiện hành vi trộm cắp 1 chiếc xe máy của người dân tại làng Toak và đã bị Công an xã Kon Chiêng bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang truy tìm Trần Quốc Hùng. Ảnh: ĐVCC

Đối tượng Hùng cũng đã được triệu tập đến cơ quan Công an để lấy lời khai. Tuy nhiên, Hùng không có mặt tại địa phương, cắt liên lạc và không rõ đang ở đâu.

Để làm rõ vai trò của Hùng trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định truy tìm đối tượng. Các tổ chức, cá nhân khi thấy đối tượng Hùng đề nghị thông báo cho điều tra viên Mai Anh Tuấn theo số điện thoại 0935.255.333.