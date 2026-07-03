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Bắt đối tượng có 5 tiền án lẻn vào nhà trộm iPhone 16 Pro Max

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NGUYỄN GIANG
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(GLO)- Ngày 3-7, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết đang lập hồ sơ xử lý hình sự đối với Nguyễn Thanh Vỹ (SN 1978, trú xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1-7, ông N.T.Y. (SN 1982, trú TP. Hồ Chí Minh) đến cơ quan công an trình báo việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà người quen tại thôn Trung Tín 1, xã Tuy Phước, lấy trộm một chiếc iPhone 16 Pro Max màu xám vào rạng sáng 27-6. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Y. đang ngủ tại ngôi nhà này.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy Phước khẩn trương xác minh, truy xét và nhanh chóng xác định Nguyễn Thanh Vỹ là nghi phạm gây án.

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Đối tượng Nguyễn Thanh Vỹ và tang vật tại Cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Vỹ khai nhận trong lúc điều khiển xe máy Yamaha Sirius biển kiểm soát 78G1-555.96 lưu thông trên đường Đào Tấn (thôn Trung Tín 1, xã Tuy Phước), đối tượng phát hiện cửa nhà mở, bên trong mọi người đều đang ngủ. Thấy chiếc điện thoại đặt cạnh người bị hại, Vỹ lẻn vào lấy trộm rồi mang đi với mục đích bán lấy tiền tiêu xài.

Theo Công an xã Tuy Phước, Nguyễn Thanh Vỹ là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về xâm phạm sở hữu. Qua xác minh, Vỹ đã có 5 tiền án về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản, không có nơi ở ổn định và tiếp tục tái phạm.

Hiện Công an xã Tuy Phước đã tạm giữ Nguyễn Thanh Vỹ cùng tang vật gồm chiếc iPhone 16 Pro Max và xe máy được sử dụng làm phương tiện gây án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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