Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Công an phường Quy Nhơn Nam và các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn.

Bước đầu, lực lượng Công an làm rõ hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra tại Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng; đồng thời xác định nhóm này đưa xe trộm cắp đi tiêu thụ qua tuyến biên giới sang Campuchia.

Đánh trúng nhóm trộm cắp hoạt động liên tỉnh

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đình Hoàng Anh (còn gọi là Tèo, SN 1991, trú tỉnh Đắk Lắk), Phan Thanh Hà (còn gọi là Tý Hà, SN 1993, trú thành phố Đà Nẵng) và Vũ Quốc Thảo (còn gọi là Thảo Ma, SN 1988, trú tỉnh Đồng Nai). Các đối tượng đều có tiền án, tiền sự.

Các đối tượng (từ trái qua) Vũ Quốc Thảo, Phan Thanh Hà và Nguyễn Đình Hoàng Anh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là nhóm đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn để tìm kiếm cơ hội trộm cắp tài sản. Nhằm che giấu hành tung, các đối tượng thuê ô tô biển kiểm soát 47A-429.57 nhưng sử dụng biển số giả 43A-625.68 làm phương tiện di chuyển.

Trong quá trình hoạt động, nhóm này di chuyển qua các tuyến đường thuộc địa bàn Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Khi phát hiện xe mô tô để trước nhà dân, chung cư, trạm y tế hoặc những nơi không có người trông giữ, các đối tượng nhanh chóng tiếp cận, sử dụng vam phá khóa đã chuẩn bị từ trước để trộm xe.

Việc liên tục thay đổi địa bàn, sử dụng ô tô làm phương tiện di chuyển và biển số giả nhằm tránh sự phát hiện gây không ít khó khăn cho công tác truy xét. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng xác minh, dựng đường đi của nhóm đối tượng, đồng thời phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức truy bắt.

Làm rõ hàng loạt vụ trộm xe máy

Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận, ngoài 2 vụ trộm xe mô tô xảy ra tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vào rạng sáng 1-8, chúng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại các địa phương khác.

Tại Quảng Ngãi, nhóm đối tượng khai nhận thực hiện 2 vụ trộm xe mô tô tại Trung tâm Y tế xã Ba Tơ vào rạng sáng 17-7. Tại khu vực Hội An, thành phố Đà Nẵng, các đối tượng trộm 2 xe mô tô Honda Future vào ngày 27-7. Đến ngày 3-8, nhóm tiếp tục trộm một xe Honda SH màu đỏ tại xã Ahiao, tỉnh Đắk Lắk.

Xe máy Cơ quan Công an thu giữ.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng còn đưa 19 xe mô tô khác đi tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định đầy đủ thông tin về người bị hại và đặc điểm của số phương tiện này.

Không chỉ tập trung làm rõ các vụ trộm xảy ra gần đây, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh hoạt động của nhóm đối tượng trong thời gian trước đó. Kết quả cho thấy, từ tháng 5-2026 đến ngày 28-6-2026, Nguyễn Đình Hoàng Anh còn thuê 2 ô tô biển kiểm soát 47B-312.69 và 47A-89.313 để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm này chủ yếu nhắm đến các xe Honda Future còn mới để trộm cắp.

Đưa tang vật ra khỏi địa bàn, tìm cách tiêu thụ tại Campuchia

Sau khi trộm cắp, các đối tượng nhanh chóng đưa xe ra khỏi địa bàn nhằm tránh bị phát hiện. Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Đình Hoàng Anh cùng đồng bọn đưa xe mô tô trộm cắp đến bến xe Quảng Ngãi, gửi theo xe khách vận chuyển về Lộc Ninh (Đồng Nai), sau đó tìm cách đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Việc vận chuyển tang vật qua nhiều địa bàn, kết hợp sử dụng phương tiện thuê và biển số giả cho thấy các đối tượng đã có sự tính toán nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác truy tìm và xác định nguồn gốc tài sản.

Chiếc xe ô tô đối tượng thuê để đi trộm cắp.

Việc kịp thời đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn hoạt động của nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, đồng thời mở hướng điều tra, truy tìm số lượng lớn xe mô tô có khả năng là tang vật của những vụ án chưa được phát hiện, xử lý.

Xác định đây là nhóm tội phạm hoạt động lưu động, liên tỉnh, có phương thức, thủ đoạn tinh vi và liên quan đến nhiều địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động thông báo, đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Nai và Công an thành phố Đà Nẵng rà soát các vụ trộm xe mô tô có phương thức, thủ đoạn tương tự để phối hợp xác minh, điều tra, mở rộng vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân bị mất xe mô tô, nghi liên quan đến hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng trên, nhanh chóng đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để trình báo, cung cấp thông tin, phối hợp xác minh, thu hồi tài sản và giải quyết theo quy định.