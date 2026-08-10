Đổi giấy phép lái xe tháng 8/2026: Làm ở đâu, cần giấy tờ gì?

(GLO)- Từ ngày 1/7/2026, thủ tục cấp giấy phép lái xe (GPLX) có nhiều thay đổi. Người dân có thể làm trực tuyến, tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) hoặc Công an cấp xã và xuất trình GPLX qua VNeID.

GPLX sắp hết hạn nhưng chưa biết phải đến đâu đổi? Đã làm thủ tục xong nhưng mở VNeID vẫn chưa thấy bằng lái mới? GPLX bằng giấy cũ có nên đổi sang thẻ PET? Đây là những câu hỏi thường gặp khi quy trình sát hạch, cấp đổi GPLX tiếp tục được số hóa và phân cấp xuống cơ sở.

Hình minh họa (AI)

Từ ngày 1/7/2026, Thông tư 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an về sát hạch, cấp GPLX; cấp, sử dụng GPLX quốc tế chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 12/2025/TT-BCA. Cùng thời điểm, Thông tư 105/2026/TT-BCA sửa đổi quy định liên quan kiểm tra kiến thức để phục hồi điểm GPLX cũng được áp dụng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là Công an cấp xã tiếp tục được giao thực hiện nhiệm vụ cấp đổi, cấp lại GPLX và tiếp nhận hồ sơ liên quan phục hồi điểm, giúp người dân giảm quãng đường đi lại.

Từ tháng 8/2026 có thể đổi GPLX ở đâu?

Người dân hiện có ba lựa chọn chính.

Làm trực tuyến tại nhà

Cục CSGT đang vận hành hệ thống dịch vụ công riêng cho thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX. Người dân đăng nhập, khai thông tin, bổ sung dữ liệu sức khỏe, ảnh chân dung và giấy tờ theo hướng dẫn, thanh toán trực tuyến rồi đăng ký nhận kết quả.

Đây là phương án phù hợp với người đã có dữ liệu GPLX đầy đủ, tài khoản định danh điện tử và giấy khám sức khỏe điện tử hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp phải khám sức khỏe.

Hệ thống hiện yêu cầu người làm thủ tục kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin GPLX, địa chỉ nhận kết quả và tải lên các thành phần hồ sơ tương ứng trước khi gửi.

Đến Phòng Cảnh sát giao thông

Người dân có thể thực hiện trực tiếp tại điểm tiếp nhận thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh. Tại Gia Lai, thông tin chính thức công bố trong năm 2026 xác nhận hai đầu mối đã thực hiện tiếp nhận, trả GPLX:

Điểm tiếp nhận Địa chỉ Phòng CSGT - khu vực Quy Nhơn Km 2+285, Quốc lộ 1D, đường Tây Sơn, tổ 1, khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai Phòng CSGT - khu vực Pleiku 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai

Phòng CSGT Gia Lai cho biết người nộp hồ sơ trực tiếp có thể nhận GPLX tại nơi tiếp nhận hoặc đăng ký chuyển phát qua dịch vụ bưu chính. Người nộp trực tuyến nhận GPLX theo địa chỉ đã đăng ký trên hệ thống.

Làm tại Công an cấp xã

Bộ Công an đã hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ cấp đổi, cấp lại GPLX và tiếp nhận hồ sơ phục hồi điểm theo phân cấp.

Tại Gia Lai, nhiều đơn vị cấp xã đã triển khai thực tế. Các thông tin chính thức trong năm 2026 ghi nhận Công an xã Ia Sao, Công an xã Kông Chro và Công an phường Ayun Pa tổ chức hỗ trợ, tiếp nhận thủ tục cấp đổi GPLX.

Công an phường Pleiku cũng đang hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục điện tử liên quan GPLX và phục hồi điểm; trụ sở được công bố tại 101 Phan Đình Phùng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Do điểm tiếp nhận tại Công an cấp xã có thể được bố trí, điều chỉnh theo nhân lực và thiết bị từng thời kỳ, người dân nên kiểm tra thông báo mới nhất của Công an tỉnh hoặc liên hệ Công an xã, phường trước khi đi.

Đổi GPLX cần chuẩn bị những gì?

Với hồ sơ trực tuyến, hệ thống dịch vụ công GPLX của Cục CSGT hiện yêu cầu hoặc khai thác các nhóm dữ liệu chính sau:

Thông tin căn cước hoặc căn cước điện tử;

Thông tin GPLX đang sử dụng;

Giấy khám sức khỏe điện tử hoặc giấy khám sức khỏe được chứng thực điện tử đối với trường hợp thuộc diện phải có;

Ảnh chân dung;

Số điện thoại, email và địa chỉ nhận kết quả;

Bản scan màu hai mặt GPLX và giấy tờ căn cước khi hệ thống yêu cầu tải lên.

Theo hướng dẫn hiện hành, giấy khám sức khỏe không áp dụng đối với một số hạng GPLX như A1, A, B1 trong trường hợp cấp đổi tương ứng.

Từ 1/7/2026, người làm thủ tục trực tiếp có thể được chụp ảnh ngay tại điểm tiếp nhận hoặc sử dụng ảnh chân dung theo tiêu chuẩn. Quy định mới cũng tăng cường khai thác dữ liệu căn cước điện tử thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin cơ quan quản lý đã có.

Ảnh làm GPLX phải đáp ứng điều kiện gì?

Đối với hồ sơ trực tuyến, hệ thống của Cục CSGT hướng dẫn ảnh chân dung cỡ 3x4 cm, nền trắng, chụp thẳng, mắt mở bình thường, tóc không che mắt, đầu không nghiêng quá 5 độ. File ảnh không được vượt dung lượng hệ thống quy định.

Đây là lỗi khá phổ biến khiến hồ sơ phải bổ sung. Người dân không nên sử dụng ảnh selfie, ảnh đã qua bộ lọc làm đẹp quá mức hoặc ảnh cắt từ ảnh tập thể.

GPLX hết hạn có phải thi lại không?

Quy định áp dụng từ 1/7/2026 có thay đổi đáng chú ý.

GPLX quá hạn dưới 30 ngày: được cấp lại mà không phải sát hạch.

Quá hạn từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm: phải sát hạch lại lý thuyết.

Quá hạn từ đủ 1 năm trở lên: phải sát hạch lại các nội dung theo quy định.

Vì vậy, với GPLX ô tô có thời hạn, người dân nên chủ động kiểm tra ngày hết hạn thay vì chờ đến khi quá hạn mới làm thủ tục.

Làm trực tuyến gồm những bước nào?

Quy trình có thể tóm tắt theo 7 bước:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống dịch vụ công cấp đổi GPLX của Cục CSGT.

Bước 2: Chọn thủ tục đổi GPLX và cơ quan tiếp nhận.

Bước 3: Kiểm tra thông tin căn cước, GPLX và địa chỉ cư trú.

Bước 4: Nhập hoặc xác thực thông tin giấy khám sức khỏe nếu thuộc trường hợp phải có.

Bước 5: Tải ảnh chân dung và các file giấy tờ hệ thống yêu cầu.

Bước 6: Chọn hình thức nhận kết quả, cung cấp số điện thoại và email chính xác.

Bước 7: Gửi hồ sơ, thực hiện thanh toán khi hệ thống thông báo và theo dõi trạng thái xử lý.

Cục CSGT đang duy trì cổng dịch vụ công cấp đổi, cấp lại GPLX trực tuyến và trang tra cứu thông tin GPLX để người dân kiểm tra dữ liệu.

GPLX trên VNeID có thay được thẻ vật lý khi CSGT kiểm tra?

Có, nếu thông tin GPLX đã được tích hợp, cập nhật hợp lệ.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định khi các giấy tờ của người lái, trong đó có GPLX, đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

Thông tin trên VNeID hoặc cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý có giá trị như việc kiểm tra trực tiếp giấy tờ tương ứng.

Do đó, khi GPLX đã hiển thị hợp lệ trên VNeID, người lái có thể sử dụng thông tin điện tử khi lực lượng chức năng kiểm tra theo quy định.

VNeID chưa hiển thị GPLX, cần làm gì?

Đây là trường hợp khá phổ biến với người vừa thi đạt, vừa được cấp mới hoặc vừa đổi GPLX.

Trước tiên, không nên vội đi làm lại GPLX. Người dân cần xác định GPLX đã có dữ liệu trên hệ thống hay chưa.

Bước 1: Kiểm tra GPLX trên hệ thống của Cục CSGT

Trang thông tin GPLX của Cục CSGT cho phép nhập loại GPLX, số GPLX, ngày sinh và mã bảo vệ để tra cứu dữ liệu.

Nếu dữ liệu GPLX đã tồn tại nhưng VNeID chưa hiển thị, khả năng cao vấn đề nằm ở quá trình đồng bộ hoặc tích hợp.

Bước 2: Người vừa thi đạt tại Gia Lai có thể tra cứu bằng CCCD

Gia Lai đã triển khai hệ thống tra cứu GPLX riêng. Người dân nhập số căn cước để kiểm tra thông tin GPLX sau kỳ sát hạch.

Hệ thống này giúp người vừa sát hạch chủ động lấy số GPLX trước khi dữ liệu hiển thị đầy đủ trên các nền tảng khác.

Bước 3: Gửi yêu cầu tích hợp trên VNeID

Cục CSGT hướng dẫn người dùng mở VNeID, vào Ví giấy tờ → Tích hợp giấy tờ → Tạo mới yêu cầu, chọn loại thông tin Giấy phép lái xe, sau đó nhập thông tin theo yêu cầu để gửi yêu cầu tích hợp.

Cần kiểm tra kỹ số GPLX và thông tin cá nhân. Một trong những nguyên nhân khiến tích hợp không thành công là thông tin trên GPLX cũ không trùng với dữ liệu căn cước hiện tại.

Bước 4: Nếu dữ liệu sai, liên hệ cơ quan cấp GPLX

Trường hợp họ tên, ngày sinh, số căn cước hoặc dữ liệu GPLX không trùng khớp, người dân nên liên hệ điểm tiếp nhận GPLX hoặc Phòng CSGT để được kiểm tra và làm sạch dữ liệu.

Không nên tạo nhiều yêu cầu cấp đổi mới chỉ vì VNeID chưa đồng bộ.

VNeID chưa hiện bằng, đang chờ thẻ PET thì có được lái xe?

Cục CSGT đã hướng dẫn trường hợp người dân chưa nhận được GPLX vật lý có thể xuất trình GPLX trên VNeID; khi cần, lực lượng chức năng có thể kiểm tra thông tin GPLX trên cơ sở dữ liệu.

Với người vừa thi đạt, điều quan trọng là GPLX đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và thông tin đã có trên cơ sở dữ liệu. Một giấy hẹn hoặc thông báo “đã thi đạt” không nên được hiểu là đương nhiên thay thế GPLX nếu dữ liệu cấp phép chưa hoàn tất.

GPLX giấy bìa có bắt buộc phải đổi ngay sang PET?

Người dân đang sử dụng GPLX bằng giấy bìa nên kiểm tra tình trạng dữ liệu và cân nhắc đổi sang thẻ PET để thuận lợi cho việc đồng bộ, tích hợp điện tử.

Tại Gia Lai, nhiều Công an cấp xã đang tuyên truyền, hỗ trợ người dân đổi GPLX giấy bìa sang thẻ PET và làm sạch dữ liệu GPLX.

Tuy nhiên, việc có bắt buộc đổi ngay hay không phải căn cứ tình trạng pháp lý, thời hạn và loại GPLX cụ thể; không nên hiểu mọi GPLX giấy còn hợp lệ đều tự động mất giá trị chỉ vì chưa đổi sang PET.

Bị trừ điểm GPLX có đổi bằng mới để lấy lại 12 điểm được không?

Không.

Việc cấp đổi hoặc cấp lại GPLX không phải cách “xóa” lịch sử trừ điểm. Điểm GPLX được quản lý trên hệ thống dữ liệu và việc phục hồi phải tuân theo điều kiện riêng.

Từ ngày 1/7/2026, hồ sơ kiểm tra phục hồi điểm có thể được nộp trực tuyến, qua bưu chính, tại Phòng CSGT hoặc Công an cấp xã theo quy định. Người bị trừ hết điểm phải đủ thời gian tối thiểu theo luật và đạt kiểm tra kiến thức mới được phục hồi.

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