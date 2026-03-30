(GLO)- Sáng 30-3, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp kiểm tra công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Moveo Bình Định (phường Quy Nhơn Đông).

Tham gia đoàn kiểm tra còn có Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông cùng các thành viên liên quan.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp (bìa phải) kiểm tra công tác sát hạch, cấp GPLX tại Trung tâm Moveo Bình Định. Ảnh: N.L

Tại buổi kiểm tra, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp đã trực tiếp khảo sát toàn diện các khâu tổ chức, từ phòng thi lý thuyết, phòng thi mô phỏng đến khu vực sát hạch thực hành.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác sát hạch tại đơn vị được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định; quy trình thực hiện bảo đảm chặt chẽ, khách quan.

Cơ sở vật chất, trang - thiết bị được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu theo quy chuẩn hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng sát hạch và đào tạo lái xe.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp (giữa) làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Moveo Bình Định. Ảnh: N.L



Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn bộ quá trình tổ chức sát hạch; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các khâu, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, tổ chức sát hạch, tạo thuận lợi cho người dân nhưng vẫn bảo đảm tính công khai, minh bạch.