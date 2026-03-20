Gia Lai: Hướng dẫn nhận giấy phép lái xe đúng địa điểm

(GLO)- Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) thông báo, công dân khi đăng ký nhận giấy phép lái xe (GPLX) cần đến đúng địa điểm đã đăng ký trước đó để nhận nhằm tránh nhầm lẫn, bảo đảm quyền lợi và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, công dân sẽ nhận GPLX ngay tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nhận giấy hẹn, người dân có thể đăng ký chuyển phát GPLX về nơi cư trú thông qua dịch vụ bưu chính.

Công dân có thể nhận GPLX ngay tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: N.L

Cụ thể, việc tiếp nhận và trả GPLX được thực hiện tại Phòng Cảnh sát Giao thông (Km 2+285, Quốc lộ 1D, đường Tây Sơn, tổ 1, khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc) hoặc tại địa chỉ số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng.

Đối với công dân nộp hồ sơ tại công an cấp xã, GPLX sẽ được trả ngay tại cơ quan tiếp nhận. Trường hợp thực hiện cấp đổi GPLX qua Cổng dịch vụ công, giấy phép lái xe sẽ được chuyển phát đến địa chỉ mà công dân đã đăng ký trước đó.

Được biết, thời gian qua, công tác sát hạch, cấp GPLX trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực cấp đổi, cấp lại GPLX, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 46.577 trường hợp (Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp nhận 41.812 hồ sơ, công an cấp xã tiếp nhận 4.765 hồ sơ). Tổng lệ phí thu được hơn 5,8 tỷ đồng, gồm 3,95 tỷ đồng cấp mới và 1,90 tỷ đồng cấp đổi.

Phòng Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, hiện còn một số trường hợp thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX trực tiếp tại Phòng nhưng chưa hoàn tất hồ sơ theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết. Do đó, người dân cần kiểm tra, bổ sung đầy đủ giấy tờ khi thực hiện thủ tục để tránh phát sinh thời gian chờ đợi.

Đối với sát hạch GPLX cơ giới đường bộ, đã tổ chức 140 kỳ sát hạch với 50.621 hồ sơ dự thi; kết quả có 33.191 trường hợp đạt, tổng lệ phí thu hơn 11,44 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Giao thông đề nghị công dân chủ động kiểm tra kỹ thông tin đăng ký, đến đúng địa điểm nhận GPLX; đồng thời, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp đổi trực tiếp, góp phần bảo đảm quyền lợi và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cấp phát GPLX trên địa bàn.