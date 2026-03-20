Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Hướng dẫn nhận giấy phép lái xe đúng địa điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) thông báo, công dân khi đăng ký nhận giấy phép lái xe (GPLX) cần đến đúng địa điểm đã đăng ký trước đó để nhận nhằm tránh nhầm lẫn, bảo đảm quyền lợi và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, công dân sẽ nhận GPLX ngay tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nhận giấy hẹn, người dân có thể đăng ký chuyển phát GPLX về nơi cư trú thông qua dịch vụ bưu chính.

Công dân có thể nhận GPLX ngay tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: N.L

Cụ thể, việc tiếp nhận và trả GPLX được thực hiện tại Phòng Cảnh sát Giao thông (Km 2+285, Quốc lộ 1D, đường Tây Sơn, tổ 1, khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc) hoặc tại địa chỉ số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng.

Đối với công dân nộp hồ sơ tại công an cấp xã, GPLX sẽ được trả ngay tại cơ quan tiếp nhận. Trường hợp thực hiện cấp đổi GPLX qua Cổng dịch vụ công, giấy phép lái xe sẽ được chuyển phát đến địa chỉ mà công dân đã đăng ký trước đó.

Được biết, thời gian qua, công tác sát hạch, cấp GPLX trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Trong lĩnh vực cấp đổi, cấp lại GPLX, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 46.577 trường hợp (Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp nhận 41.812 hồ sơ, công an cấp xã tiếp nhận 4.765 hồ sơ). Tổng lệ phí thu được hơn 5,8 tỷ đồng, gồm 3,95 tỷ đồng cấp mới và 1,90 tỷ đồng cấp đổi.

Phòng Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, hiện còn một số trường hợp thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX trực tiếp tại Phòng nhưng chưa hoàn tất hồ sơ theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết. Do đó, người dân cần kiểm tra, bổ sung đầy đủ giấy tờ khi thực hiện thủ tục để tránh phát sinh thời gian chờ đợi.

Đối với sát hạch GPLX cơ giới đường bộ, đã tổ chức 140 kỳ sát hạch với 50.621 hồ sơ dự thi; kết quả có 33.191 trường hợp đạt, tổng lệ phí thu hơn 11,44 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Giao thông đề nghị công dân chủ động kiểm tra kỹ thông tin đăng ký, đến đúng địa điểm nhận GPLX; đồng thời, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp đổi trực tiếp, góp phần bảo đảm quyền lợi và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cấp phát GPLX trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Đột phá trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã chủ động rà soát, hoàn thiện quy trình, kiện toàn tổ chức thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

Tin tức

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

Pháp luật

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

Pháp luật

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

Tin tức

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

