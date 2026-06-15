(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã vào cuộc điều tra làm rõ nhóm người có hành vi tụ tập sử dụng loa công suất lớn, la hét, chửi bới để đòi nợ tại bán đảo Hải Minh (phường Quy Nhơn).

Trước đó, ngày 12-6, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đăng tải bài viết “Người dân Hải Minh bất an vì nhóm người gây rối” phản ánh về tình trạng 1 nhóm người thường xuyên từ đất liền ra bán đảo Hải Minh (thuộc tổ 49, khu phố 9, phường Quy Nhơn) có các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Công an tỉnh bắt giữ 5 đối tượng tụ tập la hét, chửi bới để đòi nợ tại bán đảo Hải Minh. Ảnh: Văn Vinh

Trước hành vi của các đối tượng, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an các địa phương liên quan khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai các tổ công tác làm việc với những người liên quan, truy xét nóng các đối tượng tham gia gây rối. Tuy nhiên, các đối tượng sau khi thực hiện hành vi đã bàn bạc, thống nhất khai báo gian dối, tự xóa hết dữ liệu trong điện thoại và nội dung có liên quan đến vụ việc gây khó khăn cho công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị đã khoanh vùng, xác định các đối tượng có liên quan. Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 nhóm đối tượng bỏ trốn trên QL 1 theo hướng đi tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 22 giờ ngày 13-6, các trinh sát hình sự phối hợp cùng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) đón lõng 1 xe ô tô, khống chế 5 đối tượng tham gia gây rối ở bán đảo Hải Minh khi nhóm này đang di chuyển trên QL 1A thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu xác định 5 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Duy (SN 2004), Nguyễn Trần Kỳ Sơn (SN 2004), Biện Văn Lợi (SN 2005), Nguyễn Thanh Cường (SN 2003, cùng trú tại phường Quy Nhơn) và Mai Xuân Vũ (SN 2005, trú tại phường Quy Nhơn Nam).

Trong số này, lực lượng Công an phát hiện Duy và Vũ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù (cho hưởng án treo) tại địa phương nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Hình ảnh các đối tượng gây rối được người dân ghi lại. Ảnh: NDCC

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận xuất phát từ việc vay mượn tiền giữa anh N.T.T. (trú tại bán đảo Hải Minh) với 1 người quen của Duy nên Duy đã rủ các đối tượng trên đến bán đảo Hải Minh tìm anh T. để đòi nợ.

Đêm 25-5-2026, Duy cùng Sơn, Lợi, Cường, Vũ và một số đối tượng khác mang theo loa kẹo kéo, đèn pin đến bán đảo Hải Minh chửi bới, quậy phá, gây ồn ào từ khoảng 20 giờ đến 23 giờ nhằm mục đích đòi nợ. Dù bị Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự tại địa phương đến nhắc nhở nhưng nhóm đối tượng tiếp tục di chuyển lên ghe rồi phát loa chửi bới.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên và kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan Công an trình diện. Đồng thời, vận động nhân dân nếu biết thông tin về vụ việc cũng như các đối tượng tham gia thì báo cho lực lượng Công an.