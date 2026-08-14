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Gia Lai: Tìm chủ sở hữu 109 xe mô tô vi phạm giao thông quá hạn tạm giữ

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(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc xử lý phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Theo thông báo, qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tạm giữ 109 xe mô tô vi phạm quy định về Luật Giao thông đường bộ.

Đến nay, các phương tiện này đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý; hoặc có trường hợp người sử dụng phương tiện không chứng minh được nguồn gốc phương tiện và quyền sở hữu hợp pháp.

Phòng CSGT đề nghị các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu những phương tiện này mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến Phòng CSGT (Trạm CSGT Tuy Phước, Km1216 + 500 quốc lộ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý mà không có lý do chính đáng, đơn vị sẽ tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu, sung quỹ nhà nước theo quy định.

Người dân có phương tiện đang bị tạm giữ nên đối chiếu biển số, đặc điểm xe trong danh sách kèm theo thông báo và chủ động liên hệ cơ quan CSGT để thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.

>>> Xem danh sách 109 xe mô tô quá thời hạn tạm giữ tại đây.

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