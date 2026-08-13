Gia Lai: Truy nã đối tượng thuê 2 xe ô tô rồi mang đi “cắm”

(GLO)- Đối tượng tại xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã tìm đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái để thuê và đem xe đi cắm lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đang truy bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1993, trú tại xã Ia Hiao) có 2 lệnh truy nã cùng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở 2 vụ án khác nhau.

Đối tượng Tuấn đã bỏ trốn sau khi mang 2 xe ô tô đi "cắm". Ảnh: ĐVCC

Theo đó, chiều 14-9-2023, Tuấn đến nhà anh T.C.Đ. (SN 2002, trú tại xã Ia Hiao) thuê xe ô tô tự lái với giá 700 ngàn đồng/ngày. Hai bên thỏa thuận thuê từ ngày 14 đến 20-9.

Tuy nhiên, đến hẹn trả xe, Tuấn không mang trả theo hợp đồng mà đã mang chiếc ô tô trên đi cầm cố cho bà T.T.B. (SN 1958, trú tại xã Ia Rsai) lấy số tiền 120 triệu đồng.

Đến ngày 22-9, Tuấn tiếp tục đến nhà anh T.H.C. (SN 1994, trú tại phường Ayun Pa) để hỏi thuê ô tô tự lái. Tuấn đã thuê chiếc xe của anh C. với giá 700 ngàn đồng/ngày từ ngày 22 đến 29-9.

Anh C. đã giao xe cùng giấy tờ liên quan cho Tuấn theo thỏa thuận. Đến ngày hẹn, anh C. gọi điện nhiều lần cho Tuấn nhưng không liên lạc được, khi đến nhà tìm cũng không thấy Tuấn ở nhà.

Với chiếc xe của anh C., Tuấn đã điều khiển đến nhà của ông N.Đ.S. (SN 1965, trú tại xã Ya Hội) để “cắm” cho ông S. vì trước đó đối tượng nợ của ông S. 130 triệu đồng. Sau khi để lại chiếc xe, Tuấn đã trốn không rõ tung tích.

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã với Tuấn đồng thời thu hồi 2 chiếc ô tô trả lại cho bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo, ai biết thông tin về Tuấn liên hệ Trung tá Chu Nhật Quang (Phòng Cảnh sát hình sự) theo số điện thoại 0357.456.668 để hỗ trợ truy bắt đối tượng truy nã. Mọi thông tin sẽ được bảo mật.