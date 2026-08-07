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Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nam đã đăng ký kết hôn với chị N.T.M.T. (SN 2006, trú tại thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn).

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Đối tượng Nam đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: Phạm Cung

Chiều 26-7, trong lúc chị T. đi làm, Nam ngồi nhậu ở nhà. Lúc này, con riêng của chị T. là cháu N.H.M.K. (SN 2023) khóc đòi mẹ. Dỗ dành không được, Nam đã dùng tay tát nhiều cái vào vùng mặt và bóp vào vùng cổ của cháu K.

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, chị T. về nhà phát hiện sự việc nên đã trình báo lực lượng Công an.

Cháu K. sau đó được đưa đi chữa trị ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai với nhiều vết thương vùng mặt, cổ. Qua giám định thương tích, nạn nhân bị tổn thương với tỷ lệ 5%.

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