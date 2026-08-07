Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nam đã đăng ký kết hôn với chị N.T.M.T. (SN 2006, trú tại thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn).
Chiều 26-7, trong lúc chị T. đi làm, Nam ngồi nhậu ở nhà. Lúc này, con riêng của chị T. là cháu N.H.M.K. (SN 2023) khóc đòi mẹ. Dỗ dành không được, Nam đã dùng tay tát nhiều cái vào vùng mặt và bóp vào vùng cổ của cháu K.
Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, chị T. về nhà phát hiện sự việc nên đã trình báo lực lượng Công an.
Cháu K. sau đó được đưa đi chữa trị ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai với nhiều vết thương vùng mặt, cổ. Qua giám định thương tích, nạn nhân bị tổn thương với tỷ lệ 5%.