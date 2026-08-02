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Tạm giữ 4 đối tượng tụ tập “đập đá” ở phường Pleiku

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Pleiku.

Theo đó, qua công tác rà soát các đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường Pleiku phát hiện đối tượng Nguyễn Hồng Khanh (SN 1981, trú tại hẻm 48 Phùng Hưng, phường Pleiku) có biểu hiện nghi vấn.

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4 đối tượng tụ tập "đập đá" trong phòng ngủ của nhà Khanh. Ảnh: Hải Vũ

Khoảng 9 giờ ngày 1-8, Công an phường Pleiku đã triệu tập Khanh cùng 3 đối tượng khác là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1995), Phạm Minh Duy (SN 1992) cùng trú tại phường Diên Hồng và Thái Hổ (SN 1995), trú tại phường Pleiku.

Kiểm tra nhanh, cơ quan công an phát hiện tất cả đối tượng đều dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, Công an phường Pleiku xác định cả 4 đối tượng đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Khanh vào khoảng 16 giờ ngày 30-7 với những vai trò khác nhau.

Cụ thể, Duy chuyển 300 nghìn đồng cho Tuấn, rồi Tuấn đưa cho Hổ đi mua ma túy. Khanh chuẩn bị dụng cụ để sử dụng ma túy đá và đưa các đối tượng vào phòng ngủ để “đập đá”.

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Các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Hải Vũ

Được biết, Khanh có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Hổ có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Tuấn từng được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện Công an phường Pleiku đã lập hồ sơ ban đầu để chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) thụ lý theo thẩm quyền.

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