Gia Lai: Tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm là tang vật vi phạm hành chính

(GLO)- Sáng 23-7, Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp và triển khai tiêu hủy số tài sản, hàng hóa vi phạm theo quy định.

Đợt tiêu hủy lần này có hơn 3.000 sản phẩm thuộc 10 nhóm hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, bao gồm: hàng hóa không còn hoặc không còn giá trị sử dụng, hàng hỏng, hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và các mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tổng giá trị hàng hóa, tang vật đề nghị tiêu hủy hơn 2,2 tỷ đồng.

Hàng hóa được tổ chức vận chuyển đi tiêu hủy. Ảnh: Minh Hoàng

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, thống nhất phương án, hình thức tiêu hủy; đồng thời phân công nhiệm vụ giám sát quá trình thực hiện nhằm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, an toàn và bảo vệ môi trường.

Ngay sau cuộc họp, toàn bộ số hàng hóa, tang vật được vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng và đơn vị liên quan.