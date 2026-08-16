Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Tình trạng thả diều, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV, flycam) gần sân bay đang được cơ quan chức năng cảnh báo, nhất là trong mùa hè.

Mới đây, tối 13-8, 3 con diều có gắn đèn xuất hiện tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, khiến hoạt động bay bị ảnh hưởng. Có 21 chuyến bay bị tác động trước khi lực lượng chức năng xác định vật thể bay là diều và xử lý vụ việc.

Trước đó, trong 2 ngày 6 và 7-6, hoạt động của drone và diều tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cát Bi đã ảnh hưởng đến gần 40 chuyến bay. Riêng tại Nội Bài, ngày 6-6 có 28 chuyến bay bị ảnh hưởng do drone; ngày 7-6 có 7 chuyến bay phải dừng chờ do hoạt động của diều. Tại Cát Bi, 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 2 chuyến phải chuyển hướng đến sân bay dự bị.

Thả diều ở khu vực cấm có thể bị phạt

Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay tại khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ có thể bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Cục Hàng không Việt Nam cũng nhiều lần khuyến cáo người dân không thả diều, bóng bay, sử dụng flycam, UAV hoặc các vật thể bay khác tại khu vực gần sân bay, đặc biệt trong hành lang đường bay, bởi những vật thể này có thể uy hiếp an toàn hàng không và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh.

Flycam trái phép: mức phạt có thể cao hơn

Đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định nhiều mức xử phạt tùy tính chất, hành vi.

Cụ thể, hành vi sử dụng tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ chưa được đăng ký, cấp phép bay; hoạt động khi chưa có giấy phép; hoặc điều khiển không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn cho phép có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng trong trường hợp thuộc khoản 2 Điều 8.

Nếu thực hiện hoạt động bay khi chưa có phép bay, mức phạt có thể từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ cản trở hoặc gây mất an toàn cho phương tiện bay khác, mức phạt tăng lên 30-40 triệu đồng. Một số hành vi còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định.

Các hành vi gây ảnh hưởng an toàn bay đều có thể bị xử lý tùy từng mức độ. Ảnh: Phương Vi

Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam hiện yêu cầu các địa phương có sân bay tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn hoạt động thả diều, sử dụng UAV và các vật thể bay khác tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận. Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu phối hợp xử lý ngay khi phát hiện vật thể bay xâm nhập khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng

Không phải mọi trường hợp thả diều hay sử dụng flycam gần sân bay đều mặc nhiên bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, nếu hành vi thực tế gây cản trở giao thông đường không và dẫn đến hậu quả thuộc trường hợp luật định, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường không theo Điều 278 Bộ luật Hình sự. Khung cơ bản có thể là phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm; mức hình phạt tăng lên khi hậu quả nghiêm trọng hơn.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết các vật thể như diều và drone có thể trở thành nguy cơ đặc biệt trong giai đoạn máy bay cất, hạ cánh. Chỉ một vật thể xuất hiện trái phép cũng có thể khiến cơ sở điều hành bay phải tạm dừng cất cánh, cho máy bay bay chờ hoặc chuyển hướng để bảo đảm an toàn.

Vì vậy, người dân cần chủ động tránh thả diều, điều khiển flycam, UAV và các vật thể bay khác tại khu vực cấm, hạn chế bay hoặc nơi có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay. Với flycam, cần kiểm tra quy định về đăng ký, điều kiện và phép bay trước khi sử dụng.