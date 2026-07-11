Ẩn họa từ việc thả diều, bắn chim gần khu vực lưới điện cao áp

(GLO)- Trước tình trạng trẻ em thả diều, bắn chim gần lưới điện cao áp gây nguy cơ mất an toàn, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai) đề nghị các địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định bảo vệ an toàn lưới điện.

Xí nghiệp Lưới điện cao thế Gia Lai hiện được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, đơn vị phối hợp với các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân về bảo vệ công trình và an toàn lĩnh vực điện lực.

Diều vướng vào đường dây điện 110 Kv gây nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Nguyễn Thiện

Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em thả diều, bắn chim ở khu vực lưới điện cao áp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn điện.

Các trường hợp diều bị vướng vào đường dây điện đang vận hành có thể gây ra chập điện, cháy nổ, dẫn đến người thả diều bị điện giật, nghiêm trọng hơn là gây mất điện tại khu vực, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân và nguy hiểm tính mạng con người.

Theo ghi nhận của Xí nghiệp Lưới điện cao thế Gia Lai, tình trạng này xảy ra tại một số khu vực có đường dây 110 kV An Nhơn-Phù Cát và Phù Cát-Mỹ Thành đi qua, điển hình là khu vực gần sân vận động Phù Cát (xã Phù Cát). Từ tháng 6-2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, tháo gỡ 3 chiếc diều bị vướng trên đường dây 110 kV qua địa bàn Phù Cát, An Nhơn.

Ông Nguyễn Văn Thiện - Tổ trưởng Tổ quản lý đường dây Đông Gia Lai (Xí nghiệp Lưới điện cao thế Gia Lai) chia sẻ: “Nhiều trường hợp diều thả ở gần lưới điện bị vướng vào đường dây, sau đó bị bỏ mặc. Dây diều thường là dây cước, dây dù, trong điều kiện thời tiết khô ráo thì không dẫn điện nhưng trời mưa, không khí ẩm ướt có thể trở thành vật dẫn điện và gây ra sự cố”.

Để gỡ bỏ diều vướng vào đường dây cần phải lên lịch cắt điện, bố trí nhân lực, phương tiện và cần có thời gian thực hiện. Quá trình này cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân.

Trong khi đó, hành vi bắn chim cũng dễ gây vỡ sứ cách điện thủy tinh. Khi bát sứ cách điện vỡ sẽ làm giảm chiều dài cách điện, trường hợp trời mưa hoặc thời tiết ẩm ướt, sương muối thì gây nguy cơ phóng điện, dẫn đến chập điện và các sự cố mất an toàn.

Đơn vị chức năng cắm biển cảnh báo cấm thả diều tại khu vực lưới điện cao áp qua xã Phù Cát. Ảnh: Nguyễn Thiện

Ông Đặng Như Hải - Phó Trưởng Xí nghiệp Lưới điện cao thế Gia Lai - cho biết: Để đảm bảo an toàn cho người dân và lưới điện cao áp, đơn vị vừa có văn bản gửi các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc và các xã Phù Cát, Hòa Hội đề nghị tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Cụ thể, trong phạm vi 1.000m tính từ mép ngoài công trình lưới điện cao áp, siêu cao áp trên không hoặc 500m tính từ mép ngoài công trình lưới điện trung áp trở ra xung quanh, các tổ chức, cá nhân không được thả diều, vật thể bay, trừ các thiết bị phục vụ quốc phòng an ninh và của đơn vị quản lý vận hành công trình điện lực làm nhiệm vụ kiểm tra, vận hành bảo trì công trình.

Người dân không được bắn, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện và các công trình điện lực khác có khả năng gây sự cố lưới điện.

Đơn vị quản lý đã cắm các biển cảnh báo tại các khu vực đường dây cao áp thường xảy ra tình trạng thả diều; nhắc nhở và phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân xung quanh về các quy định cơ bản của Nghị định số 133/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.