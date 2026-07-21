Nhiều nhà dân ở Bồng Sơn bị rạn nứt do thi công đường

(GLO)- Hơn 1 năm qua, nhiều hộ dân khu phố Lại Giang (phường Bồng Sơn) luôn trong tâm trạng lo lắng khi nhà cửa xuất hiện nhiều vết rạn nứt sau quá trình thi công dự án đường kết nối cầu Phú Văn với đường Nguyễn Tất Thành.

Dự án có chiều dài 1,3 km, trước đây do UBND thị xã Hoài Nhơn (cũ) làm chủ đầu tư, khởi công từ đầu năm 2024. Theo người dân, từ đầu năm 2025, quá trình lu rung nền đường đã khiến nhiều căn nhà dọc tuyến xuất hiện các vết nứt.

Tường nhà bà Châu Thị Nguyên bị nứt do thi công dự án đường kết nối cầu Phú Văn với đường Nguyễn Tất Thành (phường Bồng Sơn). Ảnh: N.C

Sống gần công trình, căn nhà của bà Châu Thị Nguyên xuất hiện nhiều vết nứt, trong đó có khe nứt dài nhiều mét, rộng bằng đầu đũa. Lo nhà có thể bị sập, gia đình bà nhiều lần trám các vết nứt và chống tường tạm.

“Tôi vừa vá xong vết nứt cũ thì lại xuất hiện vết nứt mới. Mỗi lần xe lu hoạt động, nhà rung lắc mạnh, cả gia đình phải ra ngoài vì sợ nguy hiểm. Nhiều hộ xung quanh cũng luôn trong tâm trạng bất an” - bà Nguyên cho biết.

Không chỉ các hộ sát mặt đường, nhiều nhà phía trong cũng bị ảnh hưởng. Căn nhà của bà Nguyễn Thị Diệp, cách mép đường hơn 40 m, xuất hiện hơn 10 vết nứt trên tường, nhiều vết kéo dài từ mái xuống nền. Gia đình cho biết rung chấn mạnh khiến đồ đạc xê dịch, mái nhà hư hỏng, ngói rơi gây dột. Ngôi nhà xây dựng cách đây 3 năm với kinh phí hơn 800 triệu đồng nay bị nứt tường, thấm nước, ảnh hưởng kết cấu khiến gia đình lo lắng.

Đây chỉ là 2 trong số nhiều hộ dân có nhà bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án. Do công trình vẫn tiếp tục triển khai, người dân lo ngại tình trạng rạn nứt sẽ còn diễn ra.

Người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá thiệt hại, có giải pháp hạn chế ảnh hưởng từ thi công và hỗ trợ các hộ sửa chữa nhà cửa trước mùa mưa lũ năm 2026.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Xuân Hòa - Phó Giám đốc Ban Quản lý phường Bồng Sơn (đơn vị đại diện chủ đầu tư) cho biết: 12 hộ dân ở khu phố Lại Giang phản ánh tình trạng nhà cửa bị rạn nứt do ảnh hưởng từ quá trình thi công. Sau khi tiếp nhận kiến nghị, nhà thầu và đơn vị bảo hiểm đã đến ghi nhận hiện trạng các căn nhà.

Theo ông Hòa, công trình đã hoàn tất công đoạn lu rung. Dự kiến khoảng tháng 10-2026, sau khi hoàn thành các hạng mục lu đường, phường sẽ đề nghị đơn vị bảo hiểm phối hợp với cơ quan giám định tiến hành kiểm tra toàn bộ các trường hợp kiến nghị để đánh giá mức độ ảnh hưởng, làm cơ sở giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân.