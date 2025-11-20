Hiện tượng lạ tại xã Ia Rsai, nhiều nhà dân và trụ sở xuất hiện vết nứt sau lũ

(GLO)- Trưa 20-11, ông Võ Ngọc Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã báo cáo UBND tỉnh và xin ý kiến xử lý về hiện tượng lạ khi nhiều nhà dân cũng như trụ sở các cơ quan của xã xuất hiện vết nứt.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 19-11, một số hộ dân tại buôn Chư Bang (xã Ia Rsai) bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ. Sau đó qua kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện trên nền nhà và tường xuất hiện nhiều vết nứt.

Nhà bà Nay H'Púi xuất hiện vết nứt chằng chịt ở nền nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Nay H’Púi (buôn Chư Bang) hoang mang: “Khi đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng nổ lớn. Sau đó thấy nhà nứt khắp nơi nên chúng tôi lo lắng chạy ra ngoài. 2 nhà con của tôi ở bên cạnh cũng bị tình trạng tương tự. Sau đó chúng tôi không dám vào ở trong nhà nữa vì sợ nhà sập”.

Vết nứt dài ở tường khiến người dân không dám vào nhà vì hoang mang. Ảnh: Văn Ngọc

Nhận được thông tin trên, lãnh đạo UBND xã Ia Rsai đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương kiểm tra. Qua đó xác định có nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt rộng khoảng 0,5 cm, dài từ 7-10 m. Ở một số điểm kiểm tra vết nứt sâu 0,6-1 m.

Trong đó có 1 hộ dân bị nặng nhất với vị trí nứt rộng 1 cm, xuất hiện nhiều vị trí trải dài trên 10 m, gây nứt cả phần móng nhà.

Khu nhà làm việc 1 tầng của trụ sở Đảng ủy xã Ia Rsai xuất hiện vết nứt lớn. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, UBND xã phát hiện nhà làm việc 2 tầng, nhà làm việc 1 tầng, hội trường, nhà bảo vệ của trụ sở Đảng ủy xã Ia Rsai và trụ sở Công an xã Chư Gu (cũ) xuất hiện rất nhiều vết nứt dọc nhà, vết nứt rộng nhất khoảng 1 cm.

Hội trường Đảng ủy xã có vết nứt dài khoảng 20 m. Ảnh: Văn Ngọc

Đáng nói, các vết nứt xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau. Qua ghi nhận từ các mốc 11 giờ, 15 giờ và 22 giờ ngày 19-11 đã xuất hiện thêm các vết nứt. Trong hội trường của Đảng ủy xã có vết nứt dài liền mạch khoảng 20 m.

Theo UBND xã Ia Rsai, tình trạng nứt nền nhà và tường trên kéo dài trong phạm vi khoảng 1 km trên toàn xã Ia Rsai. Đơn vị đang tiến hành thống kê để có báo cáo và hướng xử lý cụ thể.

Các vết nứt xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Võ Ngọc Châu cho biết: “Đây là hiện tượng lạ chưa từng có trên địa bàn. UBND xã đang tạm thời khuyến cáo người dân và cán bộ, nhân viên trong các trụ sở cẩn trọng. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định để xác định nguyên nhân”.