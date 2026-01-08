Cần sớm sửa chữa kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương

Hàng trăm mét kè bị hư hỏng
Bão số 13 với cường độ rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tạo ra những đợt sóng lớn tràn qua mặt kè. Sau bão, bãi cát phía trước kè, đoạn từ khách sạn Hoàng Gia đến khách sạn Bình Dương có chiều dài khoảng 650 m bị hạ thấp trung bình từ 1,5 đến 2,5 m.
Tình trạng này làm lộ ra khoảng một nửa chiều cao chân khay bằng ống buy của kè (chiều sâu chân khay thiết kế 4 m).
Đặc biệt, sóng biển đánh trực tiếp vào phần chân khay bị lộ đã gây hư hỏng, chuyển vị chân khay, dẫn đến sụt lún mái kè. Sóng tràn qua mặt kè cũng làm bong tróc, sụt lún lớp đá lát mặt kè và đường đi bộ dọc tuyến kè.
Ghi nhận tại hiện trường, đoạn kè hư hỏng xung yếu nhất có chiều dài khoảng 200 m (từ vị trí tiếp giáp đoạn kè đã được UBND phường Quy Nhơn Nam xây dựng về phía Bắc).
Toàn bộ chân khay kè ở đoạn này bị xô lệch ra ngoài. Phần mái kè bị sụt lún, mặt kè bị bong tróc hoàn toàn, ảnh hưởng đến an toàn tuyến kè và hạ tầng khu vực.
Ngoài ra, khu vực từ khách sạn Bình Dương về phía Nam cũng có một số đoạn kè bị hư hỏng một phần với tổng chiều dài hơn 400 m. Trong đó, nhiều vị trí mái kè bị sụt lún cục bộ, mặt kè bong tróc, sụt lún.
Ông Trần Lễ (90 tuổi, khu vực 4, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyến kè bị sóng biển gây hư hỏng nặng như vậy. Nhìn kè biển xuống cấp, ai cũng lo lắng, nhất là vào những lúc biển động. Mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa để bà con yên tâm”.
Gắn bó với bờ biển qua những buổi chiều đi dạo bộ, ông Diệp Bảo Thạnh (62 tuổi, khu vực 5, phường Quy Nhơn) cho hay: “Đây là nơi người dân và du khách thường xuyên dạo mát, chụp ảnh. Vì vậy, việc sớm sửa chữa kè là cần thiết, vừa đảm bảo an toàn, vừa giữ được cảnh quan du lịch biển”.
Cần phương án sửa chữa dài hạn
Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam Nguyễn Thị Bích Hoa cho biết: UBND tỉnh vừa có quyết định hỗ trợ địa phương 4 tỷ đồng để khắc phục, gia cố đoạn kè chắn sóng từ khách sạn Hải Âu đến khách sạn Hoàng Gia. UBND phường đã giao Ban Quản lý phường lập thủ tục triển khai dự án khắc phục, gia cố tuyến kè này.
Tuy nhiên, theo bà Hoa, hiện trạng hư hỏng trên toàn tuyến khá nghiêm trọng, trong khi nguồn kinh phí được tỉnh hỗ trợ và nguồn lực địa phương còn hạn chế. Vì vậy, trước mắt, phường sẽ ưu tiên đầu tư sửa chữa các vị trí xung yếu nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
Về lâu dài, phường Quy Nhơn Nam đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu, đánh giá tổng thể toàn tuyến kè để lựa chọn giải pháp xây dựng phù hợp, đáp ứng yêu cầu an toàn trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết.
Theo đó, đối với đoạn xung yếu dài khoảng 200 m, tiếp giáp đoạn kè đang xây dựng về phía Bắc, địa phương kiến nghị đầu tư xây dựng mới nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến kè và hạ tầng khu vực, với kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng.
Đối với đoạn hư hỏng một phần, từ khách sạn Bình Dương về phía Nam, phương án được đề xuất là khắc phục, sửa chữa bằng cách kéo dài mái và mặt kè bị bong tróc, gia cố lại chân khay để đảm bảo ổn định, với kinh phí dự kiến 27 tỷ đồng. Nếu đủ điều kiện, có thể đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, với tổng kinh phí khoảng 45 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết thêm: Trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp, việc đầu tư, sửa chữa toàn bộ tuyến kè chắn sóng biển đường An Dương Vương vượt quá khả năng của phường.
Do đó, địa phương rất mong UBND tỉnh cùng các sở, ngành quan tâm đánh giá tổng thể hiện trạng hư hỏng và bố trí thêm nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa tuyến kè theo hướng lâu dài, thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa đảm bảo an toàn hạ tầng đô thị, vừa tạo điều kiện phát triển du lịch biển.
Nhiều lần hư hỏng
Công trình Công viên An Dương Vương được đầu tư xây dựng từ năm 2002. Trong đó, đoạn kè tiếp giáp khu đất thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn do doanh nghiệp này tự đầu tư xây dựng và hoàn thành vào năm 2006.
Năm 2010, đoạn kè giáp khách sạn Hoàng Gia, dài gần 47 m, bị hư hỏng và đã được sửa chữa, khắc phục.
Đến tháng 9-2019, đợt triều cường kết hợp sóng lớn tiếp tục làm dịch chuyển và hạ thấp bãi cát phía trước chân kè, với độ sâu trung bình từ 1,3 đến 2 m, trên chiều dài khoảng 385 m.
Việc hạ thấp bãi cát khiến chân khay kè bằng ống buy bị trơ ra khỏi mặt cát trung bình khoảng 2 m; một số ống buy bị vỡ, xuất hiện khe hở giữa các ống.
Ngoài ra, sóng biển đánh trực diện làm ống buy mất ổn định, chuyển vị, kéo cát từ thân kè ra ngoài qua các khe hở, dẫn đến sụt lún mái kè; các đoạn xung quanh tấm lát mái kè có dấu hiệu xê dịch.
Năm 2020, Công ty cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã tiến hành gia cố, khắc phục để đảm bảo an toàn cho công trình trước mùa mưa bão.