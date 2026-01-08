Cần sớm sửa chữa kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương

(GLO)- Sau bão số 13, kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng sụt lún, xô lệch nặng do sóng lớn. Việc khắc phục, nâng cấp tuyến kè này trở thành yêu cầu cấp bách để đảm bảo an toàn cho hạ tầng đô thị và phát triển du lịch biển.

Hàng trăm mét kè bị hư hỏng

Bão số 13 với cường độ rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tạo ra những đợt sóng lớn tràn qua mặt kè. Sau bão, bãi cát phía trước kè, đoạn từ khách sạn Hoàng Gia đến khách sạn Bình Dương có chiều dài khoảng 650 m bị hạ thấp trung bình từ 1,5 đến 2,5 m.

Tình trạng này làm lộ ra khoảng một nửa chiều cao chân khay bằng ống buy của kè (chiều sâu chân khay thiết kế 4 m).

Kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương (thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bị hư hỏng nghiêm trọng do bão số 13. Ảnh: H.P

Đặc biệt, sóng biển đánh trực tiếp vào phần chân khay bị lộ đã gây hư hỏng, chuyển vị chân khay, dẫn đến sụt lún mái kè. Sóng tràn qua mặt kè cũng làm bong tróc, sụt lún lớp đá lát mặt kè và đường đi bộ dọc tuyến kè.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn kè hư hỏng xung yếu nhất có chiều dài khoảng 200 m (từ vị trí tiếp giáp đoạn kè đã được UBND phường Quy Nhơn Nam xây dựng về phía Bắc).

Toàn bộ chân khay kè ở đoạn này bị xô lệch ra ngoài. Phần mái kè bị sụt lún, mặt kè bị bong tróc hoàn toàn, ảnh hưởng đến an toàn tuyến kè và hạ tầng khu vực.

Sóng biển đánh trực tiếp vào phần chân khay bị lộ ra đã làm hư hỏng, chuyển vị chân khay, gây sụt lún mái kè. Ảnh: H.P

Ngoài ra, khu vực từ khách sạn Bình Dương về phía Nam cũng có một số đoạn kè bị hư hỏng một phần với tổng chiều dài hơn 400 m. Trong đó, nhiều vị trí mái kè bị sụt lún cục bộ, mặt kè bong tróc, sụt lún.

Ông Trần Lễ (90 tuổi, khu vực 4, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyến kè bị sóng biển gây hư hỏng nặng như vậy. Nhìn kè biển xuống cấp, ai cũng lo lắng, nhất là vào những lúc biển động. Mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa để bà con yên tâm”.

Bậc tam cấp lên xuống bãi biển bị sóng biển đánh gây hư hỏng. Ảnh: H.P

Gắn bó với bờ biển qua những buổi chiều đi dạo bộ, ông Diệp Bảo Thạnh (62 tuổi, khu vực 5, phường Quy Nhơn) cho hay: “Đây là nơi người dân và du khách thường xuyên dạo mát, chụp ảnh. Vì vậy, việc sớm sửa chữa kè là cần thiết, vừa đảm bảo an toàn, vừa giữ được cảnh quan du lịch biển”.

Cần phương án sửa chữa dài hạn

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam Nguyễn Thị Bích Hoa cho biết: UBND tỉnh vừa có quyết định hỗ trợ địa phương 4 tỷ đồng để khắc phục, gia cố đoạn kè chắn sóng từ khách sạn Hải Âu đến khách sạn Hoàng Gia. UBND phường đã giao Ban Quản lý phường lập thủ tục triển khai dự án khắc phục, gia cố tuyến kè này.

Tuy nhiên, theo bà Hoa, hiện trạng hư hỏng trên toàn tuyến khá nghiêm trọng, trong khi nguồn kinh phí được tỉnh hỗ trợ và nguồn lực địa phương còn hạn chế. Vì vậy, trước mắt, phường sẽ ưu tiên đầu tư sửa chữa các vị trí xung yếu nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Đường đi bộ dọc bờ kè được khắc phục tạm thời để phục vụ người dân tản bộ. Ảnh: H.P

Về lâu dài, phường Quy Nhơn Nam đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu, đánh giá tổng thể toàn tuyến kè để lựa chọn giải pháp xây dựng phù hợp, đáp ứng yêu cầu an toàn trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết.

Theo đó, đối với đoạn xung yếu dài khoảng 200 m, tiếp giáp đoạn kè đang xây dựng về phía Bắc, địa phương kiến nghị đầu tư xây dựng mới nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến kè và hạ tầng khu vực, với kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng.

Đối với đoạn hư hỏng một phần, từ khách sạn Bình Dương về phía Nam, phương án được đề xuất là khắc phục, sửa chữa bằng cách kéo dài mái và mặt kè bị bong tróc, gia cố lại chân khay để đảm bảo ổn định, với kinh phí dự kiến 27 tỷ đồng. Nếu đủ điều kiện, có thể đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, với tổng kinh phí khoảng 45 tỷ đồng.

Cần có đánh giá tổng thể về thực trạng hư hỏng của kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương để có phương án sửa chữa, khắc phục dài hạn và thích ứng khí hậu. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết thêm: Trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp, việc đầu tư, sửa chữa toàn bộ tuyến kè chắn sóng biển đường An Dương Vương vượt quá khả năng của phường.

Do đó, địa phương rất mong UBND tỉnh cùng các sở, ngành quan tâm đánh giá tổng thể hiện trạng hư hỏng và bố trí thêm nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa tuyến kè theo hướng lâu dài, thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa đảm bảo an toàn hạ tầng đô thị, vừa tạo điều kiện phát triển du lịch biển.