Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13, ổn định đời sống nhân dân

(GLO)- Sáng 7-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: H.P

Tham dự buổi làm việc tại Sở Chỉ huy có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trung tướng Lê Quang Đạo-Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin tình hình thiệt hại sau bão số 13. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 13. Ảnh: H.P

Theo báo cáo từ 26 xã, phường phía Đông và 14 xã, phường phía Tây của tỉnh Gia Lai, đến 5 giờ ngày 7-11, bão số 13 đã làm 2 người chết (ở phường An Nhơn) và 2 người bị thương.

Có khoảng 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái; có 1 thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10-40 cm, có nơi ngập từ 50-80 cm. Hàng nghìn hecta lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng.

Cảnh ngổn ngang sau bão số 13 ở khu vực Quy Nhơn. Ảnh: L.V.D

Cây xanh, trụ đèn ngã đổ khắp nơi. Ảnh: Lê Cường

Trên toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng; liên lạc bị chia cắt; đến thời điểm báo cáo vẫn chưa khắc phục được.

Nhiều địa phương vẫn chưa thống kê số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt. Ứớc tính thiệt hại khoảng 5.000 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: H.P

Đối với 3 tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 (Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk), đã có 5 người chết, 6 người bị thương.

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 3 địa phương bị thiệt hại do bão số 13 mỗi tỉnh 50 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ trước mắt 10 tỷ đồng/tỉnh...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong công tác ứng phó bão số 13.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kết luận buổi làm việc. Ảnh: H.P

Phó Thủ tướng cho rằng, cơn bão số 13 rất mạnh nhưng nhờ những nỗ lực thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó, nhất là chủ động di dời dân cư, kêu gọi tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và địa phương theo phương châm “4 tại chỗ” đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

“Đặc biệt, người dân, doanh nghiệp đã có nhận thức cao hơn về thiên tai, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng ứng phó để đảm bảo an toàn và tài sản tính mạng khi có thiên tai xảy ra”-Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trước mắt ưu tiên các khu vực đang bị ngập lụt, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.

Các địa phương triển khai ngay việc hỗ trợ và có chính sách lâu dài đối với các trường hợp có nhà bị sập do bão số 13. Đồng thời, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn. Huy động toàn bộ các hội đoàn thể vào tham gia công tác khắc phục.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý sau khi hoàn thành việc khắc phục hậu quả, các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức họp rút kinh nghiệm những tồn tại, yếu kém để có biện pháp khắc phục. Đây cũng là dịp để các địa phương đánh giá lại khu vực sạt lở, ngập lụt sâu để có phương án lâu dài, di dời dân đến nơi an toàn.