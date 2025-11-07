Lũ sông Ba lên nhanh, khẩn trương sơ tán dân trong đêm

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Rạng sáng 7-11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (tỉnh Gia Lai) chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận vào lúc 4 giờ cùng ngày, mực nước trên sông Ba đoạn qua cầu Bến Mộng đã trên mức báo động 3 hơn 2,16 m. Lượng nước đổ tăng mạnh từ 3.000 m3/s đến 6.000 m3/s khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng ngập nặng.

luc-luong-cong-an-da-di-chuyen-tai-san-cho-dan-trong-dem-anh-van-phong.jpg
Lực lượng Công an giúp dân di dời tài sản trong đêm. Ảnh: Văn Phong

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân cũng như giảm thiểu thiệt hại về tài sản, chính quyền các xã Ia Tul, Ia Sao, phường Ayun Pa… đã khẩn trương giúp dân sơ tán và di dời tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Công an phường Ayun Pa hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Clip: Văn Phong

Lực lượng Công an đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền địa phương sử dụng các phương tiện nghiệp vụ ứng cứu kịp thời. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người do lũ gây ra song một số nơi vẫn còn tình trạng người dân bị mắc kẹt, cô lập do nước lớn.

nuoc-tai-cau-quy-duc-tai-phuong-ayun-pa-da-len-nhanh-khien-giao-thong-te-liet-anh-van-ngoc.jpg
Nước tại cầu Quý Đức (phường Ayun Pa) lên nhanh khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, nước ở khu vực cầu Quý Đức trên đường Trường Sơn Đông (đọan qua phường Ayun Pa) cũng lên nhanh. Từ khoảng 3 giờ 30 phút sáng 7-11, lực lượng Công an đã chốt chặn phong tỏa đầu cầu ở phía phường Ayun Pa, cấm các phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn trong khi chờ nước rút.

tru-so-ubnd-xa-ia-sao-bi-co-lap-do-nuoc-lu-anh-hoang-khuyen.jpg
Trụ sở UBND xã Ia Sao bị cô lập do nước lũ. Ảnh: Hoàng Khuyên
