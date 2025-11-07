Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thiệt hại do bão 13 gây ra

(GLO)- Khuya ngày 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông. Cùng đi có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng Hiệp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 3 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) kiểm tra thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Theo ghi nhận sơ bộ ban đầu, bão số 13 với sức gió rất mạnh đã gây nhiều thiệt hại. Dọc các tuyến đường ở trung tâm phường Quy Nhơn, hàng loạt cây xanh bật gốc, trụ đèn cùng các loại biển bảng bị gãy nằm la liệt. Một số tuyến đường ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông bị ngập cục bộ do mưa lớn.

Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai đi kiểm tra thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra:

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra lưu lượng nước tại sông Hà Thanh.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.