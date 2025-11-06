Chính thức “đóng” đèo An Khê để ứng phó bão số 13

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Tối 6-11, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai-thông tin: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên quốc lộ 19 để đảm bảo an toàn giao thông và phòng tránh rủi ro do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).

Thời gian phong tỏa tạm thời kéo dài từ 18 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ ngày 7-11. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập chốt chặn tại hai đầu đèo, ngăn mọi phương tiện qua lại, trừ các tổ công tác, lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

chot.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông chốt chặn đèo An Khê, ngăn không cho phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: CACC

Các tổ ứng trực đã được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị chuyên dụng như xe cứu hộ, máy cắt gọt, hệ thống chiếu sáng, sẵn sàng tiếp cận hiện trường khi có sự cố.

Chiều cùng ngày, trong Công điện số 10/CĐ-UBND về tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 13, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng người dân.

ak.jpg
Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện trong thời gian bão đổ bộ, các phương tiện tạm thời cấm lưu thông qua đèo An Khê. Ảnh: Minh Phương

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc yêu cầu người dân các xã, phường ven biển hạn chế ra khỏi nhà từ 16 giờ và dừng hẳn việc ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày 6-11.

Cùng với đèo An Khê, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng triển khai lực lượng hướng dẫn giao thông, chốt chặn các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng ứng trực ở các khu vực giao thông huyết mạch đèo An Khê, đèo Mang Yang… bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện trong thời gian bão đổ bộ.

null