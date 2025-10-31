Nhanh chóng khắc phục sạt lở đèo An Khê do mưa lớn

(GLO)- Trưa 31-10, lãnh đạo xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố nước và đất đá từ trên cao tràn xuống đèo An Khê, đoạn qua Quốc lộ 19.

Theo ghi nhận, mưa lớn đã khiến lượng nước từ sườn núi đổ xuống mạnh, kéo theo đất đá sạt lở, tràn ra mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực đèo An Khê.

Nước chảy mạnh kéo theo đất, đá đổ sạt xuống mặt đường qua đèo An Khê, xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai). Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh huy động nhân lực, máy móc và phương tiện đến hiện trường để xử lý, dọn dẹp, đảm bảo giao thông an toàn.

Nước từ trên đỉnh núi chảy xối xả xuống chân đèo An Khê. Video clip: ĐVCC

Hiện công tác khắc phục vẫn đang được triển khai tích cực. Các lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường để hướng dẫn, điều tiết giao thông, hạn chế nguy cơ ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đèo.

Quốc lộ 19 là tuyến đường huyết mạch nối Quy Nhơn-Pleiku (tỉnh Gia Lai). Dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19” được khởi công từ tháng 6-2021, có tổng chiều dài 143 km , trong đó đoạn qua Gia Lai dài 143 km. Sau gần 4 năm thi công, tuyến đường cơ bản được nâng cấp, góp phần quan trọng vào việc phát triển hạ tầng giao thông khu vực.