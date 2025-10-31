Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Nhanh chóng khắc phục sạt lở đèo An Khê do mưa lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trưa 31-10, lãnh đạo xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố nước và đất đá từ trên cao tràn xuống đèo An Khê, đoạn qua Quốc lộ 19.

Theo ghi nhận, mưa lớn đã khiến lượng nước từ sườn núi đổ xuống mạnh, kéo theo đất đá sạt lở, tràn ra mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực đèo An Khê.

sat-lo.jpg
Nước chảy mạnh kéo theo đất, đá đổ sạt xuống mặt đường qua đèo An Khê, xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai). Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh huy động nhân lực, máy móc và phương tiện đến hiện trường để xử lý, dọn dẹp, đảm bảo giao thông an toàn.

Nước từ trên đỉnh núi chảy xối xả xuống chân đèo An Khê. Video clip: ĐVCC

Hiện công tác khắc phục vẫn đang được triển khai tích cực. Các lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường để hướng dẫn, điều tiết giao thông, hạn chế nguy cơ ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đèo.

Quốc lộ 19 là tuyến đường huyết mạch nối Quy Nhơn-Pleiku (tỉnh Gia Lai). Dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19” được khởi công từ tháng 6-2021, có tổng chiều dài 143 km , trong đó đoạn qua Gia Lai dài 143 km. Sau gần 4 năm thi công, tuyến đường cơ bản được nâng cấp, góp phần quan trọng vào việc phát triển hạ tầng giao thông khu vực.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun thuộc làng Kual (xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

“Xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép

Thời sự

(GLO)- Sáng 29-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun (thuộc làng Kual) để khai thác cây gỗ lạ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

null