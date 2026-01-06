Triển khai đồng bộ các giải pháp để kéo giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trong năm 2026

(GLO)- Chiều 6-1, tại TP. Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và các bộ, ngành liên quan tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (phải) dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2025 (tính từ ngày 15-12-2024 đến 14-12-2025), toàn quốc ghi nhận 18.601 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người; trong đó có 27 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 96 người, bị thương 74 người.

So với năm 2024, TNGT giảm 5.312 vụ, giảm 711 người chết và giảm 5.259 người bị thương.

Cả nước có 25/34 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với năm 2024, trong đó 4 địa phương giảm trên 20% gồm: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lào Cai. 6/34 tỉnh, thành phố có số người chết tăng từ 10-17%; tỉnh Cà Mau có số người chết do TNGT tăng 42%.

Cũng trong năm 2025, lực lượng chức năng, nòng cốt là Cảnh sát Giao thông đã duy trì tuần tra thường xuyên, kết hợp các đợt cao điểm và chuyên đề theo từng loại hình, tuyến, địa bàn.

Qua đó phát hiện, xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền gần 6,8 nghìn tỷ đồng; tước trên 215 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe trên 390 nghìn trường hợp, tạm giữ trên 840 nghìn phương tiện các loại.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện các kết quả đạt được trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các bộ, ban, ngành, chính quyền các địa phương đạt được trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; góp phần cùng cả nước kéo giảm cả 3 tiêu chí về TNGT năm 2025 so với năm 2024.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn 2026 - 2031, bắt đầu của kỷ nguyên mới, với mục tiêu tiếp tục kiềm chế, kéo giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần bám sát vào 4 nghị quyết - "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị để xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2026 của từng bộ, ngành, địa phương; trong đó, chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, định hướng các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa; bảo vệ an toàn đường tiếp cận và khu bay các cảng hàng không.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm ATGT; đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự ATGT, bảo đảm khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Xây dựng, Công an, Y tế, Tài chính phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trước mắt triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo tuyệt đối trật tự ATGT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.