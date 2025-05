Quý I-2025: Cả nước tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

(GLO)- Chiều 16-5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II-2025.

Hội nghị do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới điểm cầu trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: R’PIÊN

Quý I-2025, cả nước xảy ra 4.760 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 2.615 người chết, 3.186 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, TNGT giảm 1.833 vụ (giảm 27,8%), giảm 215 người chết (giảm 7,6%) và giảm 2.003 người bị thương (giảm 38,6%). Theo số liệu báo cáo của các địa phương, 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2024, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết là: Quảng Nam, Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Hải Phòng.

Cũng trong quý I-2025, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, chủ động giải quyết những vấn đề nóng, phức tạp theo 6 nhóm chuyên đề với kết quả xử lý vi phạm trên 800 ngàn trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phạt tiền hơn 1,7 tỷ đồng; tước gần 10 ngàn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ hơn 230 ngàn phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2024, xử lý vi phạm giảm gần 200 ngàn trường hợp; tiền phạt giảm hơn 271 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung và các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh. Ảnh: R’PIÊN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà-Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng trong triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT thời gian qua. Mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đặc biệt là sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các lễ hội đầu năm, công tác đảm bảo ATGT đã có chuyển biến tích cực, thể hiện qua việc nhiều địa phương kéo giảm được số vụ TNGT, số người chết và bị thương nhưng vẫn tồn tại, hạn chế còn kéo dài qua nhiều năm. Chỉ số TNGT vẫn ở mức cao, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tình trạng vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải, sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn… vẫn còn diễn ra phổ biến.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, mặc dù chúng ta đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều văn bản pháp luật nhưng việc thực thi pháp luật ở nhiều nơi còn thiếu quyết liệt, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ những giải pháp mang tính đột phá và thiết thực, gắn liền với trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cần khẩn trương rà soát, kiện toàn về tổ chức, cơ chế phối hợp, phân công rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên, từng cơ quan thành viên; không để xảy ra tình trạng chồng chéo, đùn đẩy hoặc thiếu thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Phó Thủ tướng tin tưởng với sự quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tình hình TNGT sẽ được kiểm soát tốt, công tác bảo đảm trật tự ATGT đạt nhiều kết quả tích cực hơn, tiến tới xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.