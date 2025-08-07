Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

(GLO)- Cùng với việc tổ chức sát hạch lái xe theo quy định mới của Bộ Công an, công tác đào tạo lái xe tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được siết chặt để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, ý thức tham gia giao thông an toàn khi lái xe.

Cơ sở đào tạo chủ động đổi mới

Tỷ lệ thí sinh đạt yêu cầu trong các kỳ sát hạch gần đây tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) có phần giảm. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Trung tâm, đây là kết quả phản ánh đúng quá trình siết chặt chất lượng đào tạo, không chạy theo thành tích mà bỏ qua yêu cầu thực tế. “Chúng tôi xác định không chạy theo tỷ lệ đậu, mà chú trọng giúp học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng lái xe, đặc biệt là rèn luyện tâm lý tự tin và khả năng xử lý tình huống thực tế, thay vì học mẹo để thi cho qua”, ông Sinh khẳng định.

Học viên được hướng dẫn kỹ việc xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra trên đường trên cabin xe mô hình. Ảnh: K.A

Hiện Trung tâm có 162 phương tiện đào tạo, gồm 20 xe chuyên dùng cho sát hạch các hạng, cùng 2 cabin mô phỏng hiện đại và phần mềm học trực tuyến, mô phỏng tình huống giao thông thực tế. Đặc biệt, phần mềm nhận diện học viên, giám sát thời gian học, hệ thống DAT và quản lý lý thuyết từ xa đã được kết nối trực tiếp với Cục CSGT. Những học viên không đảm bảo số giờ học sẽ không được đưa vào danh sách sát hạch, bảo đảm nguyên tắc “dạy thật, học thật, thi thật”.

Anh Nguyễn Chí Nam, học viên hạng C1 đang học tại Trung tâm, chia sẻ: “Giáo viên hướng dẫn kỹ từng thao tác, nhất là những bài thực hành khó như ghép xe, tăng tốc, xử lý xe mất lái hay trong điều kiện đường đèo, thời tiết xấu, tình huống khẩn cấp... Cách dạy rất thực tế, nên khi đã hiểu thì sẽ làm được ngay, không cần học mẹo. Tôi thấy rất hữu ích”.

Trong khi đó, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe An Phú Thiện (xã Chư A Thai) lại ghi dấu ấn nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ đào tạo. Ông Lê Trần Phú, Giám đốc Trung tâm cho biết, đơn vị đã tự xây dựng bộ đề và giáo trình riêng để nâng cao chất lượng đào tạo. Hệ thống mô phỏng lái xe, cabin điện tử, phòng động cơ và khu vực thực hành được vận hành hiệu quả, tạo môi trường học tập gần gũi với thực tế. Hiện Trung tâm có 100 xe đào tạo, 19 xe sát hạch cùng hệ thống phòng học lý thuyết đạt chuẩn.

“Chúng tôi quy định mỗi giáo viên chỉ hướng dẫn 5 học viên trong một buổi thực hành, lớp lý thuyết không quá 35 học viên. Đặc biệt, học viên không đủ điều kiện về thời lượng học thì tuyệt đối không được thi cuối khóa. Hiện chúng tôi đang chủ động mở rộng nội dung học với các tình huống giao thông phức tạp, sát thực tế để học viên rèn luyện thêm kỹ năng xử lý linh hoạt”, ông Phú thông tin thêm.

Hiện nay, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ các quy định mới tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15, Nghị định số 160/2024/NĐ-CP và Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT. Nội dung đào tạo được bổ sung thêm các tình huống thực hành như lái xe ban đêm, đường đèo dốc, đường hỗn hợp, đồng thời lồng ghép giáo dục đạo đức người lái xe...

Nâng chất lượng, đảm bảo ATGT

Toàn tỉnh có 19 cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, trong đó 16 cơ sở đủ điều kiện tổ chức sát hạch các hạng. Đây là lực lượng nòng cốt giúp chuẩn hóa đội ngũ người điều khiển phương tiện trong tỉnh, nhất là khi nhu cầu học lái ô tô ngày càng tăng.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh), tính đến cuối tháng 7.2025, toàn bộ hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết dứt điểm. Trong đó, đơn vị đã tổ chức 100 kỳ sát hạch cho các hồ sơ đào tạo trước ngày 1.3 với tổng cộng 31.927 hồ sơ, trong đó có hơn 63% đạt yêu cầu.

Một số tình huống cụ thể như lên dốc có sương mù, đường xấu đang được Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) trang bị kỹ cho học viên. Ảnh: K.A

Đáng chú ý, hiện bên cạnh việc tổ chức sát hạch, Phòng CSGT còn tăng cường phối hợp với các trung tâm đào tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy. Từ thực tiễn công tác tuần tra kiểm soát và điều tra, xử lý TNGT, đơn vị tổng hợp các lỗi vi phạm phổ biến để đưa vào nội dung đào tạo. Qua đó, những tình huống, hành vi dễ dẫn đến tai nạn được giáo viên hướng dẫn kỹ hơn, tăng cường thực hành, giúp học viên nâng cao kỹ năng xử lý khi lái xe trên đường.

“Chúng tôi xem việc đào tạo và sát hạch không đơn thuần là kiểm tra kiến thức, mà là bước quan trọng nhằm đảm bảo người điều khiển phương tiện có đủ kỹ năng, nhận thức để tham gia giao thông an toàn, góp phần phòng ngừa các vụ tai nạn đáng tiếc do thiếu kỹ năng”, thượng tá Lê Hồng Phương nhấn mạnh.

Từ ngày 1.9 tới, các trung tâm sẽ triển khai chương trình đào tạo theo Thông tư số 14/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ban hành ngày 30.6.2025, quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Các đơn vị đã sớm lên kế hoạch đầu tư thêm phương tiện đào tạo các hạng CE, A1, A2; nâng cấp máy tính mô phỏng theo tiêu chuẩn QCVN 40:2024; điều chỉnh giáo trình theo bộ câu hỏi mới để đảm bảo tính cập nhật, khách quan trong đánh giá người học.

Việc nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt sát hạch lái xe không chỉ giúp chuẩn hóa năng lực người điều khiển phương tiện, mà còn là giải pháp căn cơ, bền vững trong chiến lược giảm thiểu TNGT.