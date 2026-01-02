Tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục, đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý, không để nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt...

Ngày 31-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao; chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ Công thương phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bộ này chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các đơn vị chuẩn bị phương án vận hành hệ thống điện an toàn, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đồng thời, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động chỉ đạo, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật về cạnh tranh;…

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời; thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3-2026) vào kỳ chi trả tháng 2-2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Chỉ thị yêu cầu quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm.

Theo đó, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân (nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và vùng bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt gây ra), bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng - chống thiên tai, dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; chủ động tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết; hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết; tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục.

Cùng đó, tổ chức thực hiện nghiêm các phương án bảo đảm an toàn, an ninh mạng lưới thông tin liên lạc; bảo đảm thông tin thông suốt, đáp ứng nhu cầu liên lạc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Thực hiện chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động, đình công có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu triển khai tốt các chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa; chủ động các biện pháp quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chính trị được triển khai liên tục, hiệu quả.

Giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhưng bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Ngoài ra, tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép hàng hóa, thực phẩm, động vật vào Việt Nam.