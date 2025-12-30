Đồng Nai hỗ trợ Gia Lai 6,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Chiều 30-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác còn có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao quà hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Ảnh: Hồng Thương

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã chia sẻ với những thiệt hại mà tỉnh Gia Lai phải gánh chịu trong các đợt thiên tai xảy ra trong năm 2025. Với tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai trao tặng những phần quà với mong muốn hỗ trợ tỉnh Gia Lai có thêm nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tỉnh Gia Lai 5 tỷ đồng. Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 1 tỷ đồng cho gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an; 500 triệu đồng cho gia đình cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao quà hỗ trợ cho gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Hồng Thương

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc thông tin về những thiệt hại do thiên tai cũng như kết quả khắc phục của tỉnh. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã dành tình cảm, sự sẻ chia đối với những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra ở tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp thêm nguồn lực giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai; tạo động lực để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng cũng như chăm lo đời sống người dân.