Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chúc mừng năm mới 2026

(GLO)- Nhân dịp năm mới và đón Xuân Bính Ngọ 2026, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai trân trọng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc, thành công.
(GLO)- Chiều 30-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.
(GLO)- Sáng 30-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì buổi họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp là thông tin đáng chú ý.
(GLO)- Ngày 30-12, tại phường Quy Nhơn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Sáng 29-12, Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31, Quân đoàn 34) tổ chức bàn giao 2 căn nhà đầu tiên cho các hộ dân bị sập nhà do bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
(GLO)- Chiều 29-12, Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng (gọi tắt là Ban quản lý) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
(GLO)- Chiều 29-12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác y tế nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
(GLO)- Chiều 29-12, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiếp xúc với Mặt trận và các tổ chức thành viên sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
(GLO)- Ngày 29-12, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) chính thức chuyển địa điểm làm việc từ trụ sở cũ tại số 127 Hai Bà Trưng sang trụ sở mới tại số 146 Cần Vương.
(GLO)- Phát biểu kết luận về việc xây dựng phương án tăng trưởng năm 2026 của các ngành, địa phương vào chiều 28-12, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải thực hiện theo đúng kịch bản đã được xác định và toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm.
(GLO)- Sáng 28-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương về xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của các xã, phường.
(GLO)- Ngày 26-12, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông và Đảng ủy phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức lễ kết nghĩa giữa 2 địa phương.
(GLO)- Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương” sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu Quy Nhơn và Pleiku vào tối 31-12, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tin, khát vọng của người dân Gia Lai trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng.
Trước khi bị lật khiến 9 người chết, 9 người bị thương, xe khách chở đoàn thiện nguyện đã va chạm với hộ lan làm bằng tôn ven đường.
(GLO)- Sáng 27-12, Bệnh viện Quân y 211 (trực thuộc Quân đoàn 34) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bệnh viện (31/12/1965 - 31/12/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III.
Sáng 27/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hòa Phú, khiến 4 người trong một gia đình tử vong.
(GLO)- Sáng 26-12, tại Khánh Hòa, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội ý nghiệp vụ thông tin chính trị tuyên truyền phòng - chống thiên tai và giao ban "Chiến dịch Quang Trung" tuần thứ 3.
(GLO)- Chiều 26-12, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Gia Bảo - Chủ tịch Công ty Cổ phần The Golf House liên quan đến việc tổ chức vòng loại Race to Legends trong khuôn khổ chuỗi sự kiện golf quốc tế Vietnam Legends Festival 2026 tại tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Sáng 25-12, HĐND - UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường với thanh niên và trẻ em năm 2025.
(GLO)- Sáng 25-12, tại trụ sở Trung ương Đảng (TP Hà Nội), Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.
(GLO)- Chiều 24-12, UBND tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong việc đưa công nghệ cao và tri thức chuyên gia vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
(GLO)- Ngày 24-12, HĐND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tham dự kỳ họp.
(GLO)- Chiều 24-12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Tây sau kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII.
(GLO)-Sáng 24-12, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông.