Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chúc mừng năm mới 2026

(GLO)- Phát biểu kết luận về việc xây dựng phương án tăng trưởng năm 2026 của các ngành, địa phương vào chiều 28-12, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải thực hiện theo đúng kịch bản đã được xác định và toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm.