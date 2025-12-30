Các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo trung thực, khách quan

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vào chiều 30-12.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, trực tuyến với đầu cầu 21 tỉnh, thành phố ven biển, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì, cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng, chính quyền các xã, phường ven biển trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.N

Theo báo cáo tại phiên họp, đến ngày 29-12-2025, Gia Lai có 5.741 tàu cá đã đăng ký (tăng 2 tàu so với tuần trước), trong đó 100% được cập nhật lên hệ thống VNFishbase. 100% tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản đã được giấy phép khai thác thuỷ sản. 100% tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Trong tuần không phát sinh vụ việc tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển. Đồng thời, tỉnh đã hoàn thành 19/19 nhiệm vụ được giao.

Tuần tới, tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ đội tàu, nhất là số tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản; kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến. Tiếp tục làm rõ, xử lý dứt điểm các trường hợp mất kết nối trên 6 giờ không báo cáo vị trí về bờ; xử phạt nghiêm tàu vi phạm khai thác IUU (nếu phát sinh mới trong tuần). Cập nhật đầy đủ dữ liệu eCDT, Vnfishbase, ứng dụng nhật ký khai thác điện tử rộng rãi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và ghi nhận một số tiến bộ so với tuần trước. Thủ tướng yêu cầu các địa phương nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, yêu cầu các bên liên quan làm mọi việc một cách thực chất để tái cơ cấu ngành thủy sản của Việt Nam đi đúng hướng, lành mạnh, phát triển, có tính chất lâu dài bền vững. Ảnh: N.N

Để tiếp tục chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” hiệu quả, thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ-Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU, các thông báo kết luận phiên họp của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan phải thực hiện việc báo cáo một cách trung thực, khách quan, không chạy theo hình thức. Làm mọi việc một cách thực chất để tái cơ cấu ngành thủy sản của Việt Nam đi đúng hướng, lành mạnh, phát triển, có tính chất lâu dài bền vững.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện chống khai thác IUU, hằng tuần nêu cụ thể đã làm được những việc gì, gặp khó khăn gì, trách nhiệm của ai và có cam kết tháo gỡ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, cập nhật số liệu của các địa phương để hoàn thành báo cáo gửi Ủy ban châu Âu (EC) trước ngày 5-1.

Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát tại vùng biển giáp ranh với các nước Malaysia, Indonesia, Thái Lan…; kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động. Chỉ đạo các đồn/trạm biên phòng thực hiện kiểm tra tàu cá xuất nhập bến qua eCDT và hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện thủ tục khai báo tàu cá, ngư dân ra vào cảng trên eCDT từ ngày 1-1-2026.

Bộ Ngoại giao khẩn trương làm việc với các nước để thống nhất thông tin các tàu cá, ngư dân Việt Nam bị bắt giữ từ năm 2024 đến nay chưa rõ thông tin để các địa phương xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an trên cơ sở thông tin Bộ Ngoại giao cung cấp, chỉ đạo Công an địa phương xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và đường dây môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá báo cáo cập nhật kết quả chống khai thác IUU đến ngày 31-12-2025 tại địa phương gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 1-1-2026 để Bộ tổng hợp báo cáo EC.