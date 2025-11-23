Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Chính phủ có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Thiệt hại rất nặng nề

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại cuộc họp, những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các, bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

Về thiệt hại, theo số liệu cập nhật đến sáng 23-11, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, hơn 1.900 nhà bị sập đổ và cuốn trôi. Thời điểm lớn nhất có 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế… bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu hơn 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.200 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 22-11, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, 4 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tiếp tục trực tiếp đến các địa phương, trong đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Lâm Đồng…

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng).

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần áo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mì tôm; điều động 3 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho nhân dân vùng lũ.

Lực lượng Công an đã huy động 98.509 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm như xúc xích, bánh quy, sữa và nước uống đóng chai hỗ trợ nhân dân vùng ngập lũ tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; đồng thời hỗ trợ 1.500 thùng mì tôm cho Đắk Lắk. Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa (mỗi tỉnh 2.000 tấn).

Bộ Y tế đã huy động, phân bổ 6 tấn hóa chất và 150.000 viên khử khuẩn lọc nước; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu cho vùng lũ. Bộ Xây dựng đã chỉ đạo khắc phục sự cố, thông tuyến quốc lộ 1; hiện còn 13 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị sạt lở cục bộ gây ách tắc đang tiếp tục xử lý. Ngành điện đã khôi phục, cấp điện trở lại cho trên 920.000 khách hàng; hiện còn đang tiếp tục khôi phục cho 258.000 khách hàng đang còn mất điện.

Về viễn thông, các nhà mạng đã thực hiện roaming từ sáng ngày 19-11 đến nay tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa để duy trì thông tin liên lạc.

Ngày 22-11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 tỉnh (20 tỷ đồng/tỉnh) để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các bộ ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.

Gia Lai liên tiếp chịu “thiên tai kép”

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Trong thời gian rất ngắn, tỉnh Gia Lai liên tiếp chịu “thiên tai kép” do bão số 13 và đợt mưa lũ đặc biệt lớn diễn ra từ ngày 16 đến 20-11, gây thiệt hại rất nặng nề, vượt khả năng tự khắc phục của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Trong đợt lũ lụt vừa qua gây thiệt hại nặng hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà ở, sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân. Đặc biệt, lũ dữ khiến đê Luật Lễ (thuộc xã Tuy Phước) bị vỡ, gây ngập lụt nặng cho người dân thuộc các phường: Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước và các vùng lân cận.

Theo thống kê đến sáng 23-11, lũ lụt làm 3 người chết, 2 người bị thương, 127 nhà bị sập hoàn toàn, 19.200 ngôi nhà bị ngập...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho hay, để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt khắc phục hậu quả, UBND tỉnh đã kịp thời phân bổ gạo dự trữ quốc gia 2.000 tấn gạo cho 36 xã, phường; hỗ trợ nhà bị sập, hư hỏng đổ hoàn toàn 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn 5 triệu đồng/nhà; hư hỏng một phần 2 triệu đồng/nhà.

Đến thời điểm hiện tại, UBND các xã, phường trên toàn tỉnh đang tập trung toàn bộ lực lượng để tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đồng thời, tiếp nhận và phân phối quà và nước uống cho các thôn, khu phố trên toàn tỉnh, không có người dân nào bị thiếu lương thực, nước uống.

Tỉnh Gia Lai đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm 1.000 tấn gạo và 200 tỷ đồng để tỉnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại nặng nề mà người dân các địa phương khu vực miền Trung phải gánh chịu. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng. Tập trung bảo đảm đời sống cho người dân, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống…

Cùng với đó là bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa, dọn vệ sinh nhà cửa bị hư hại; xây dựng lại nhà cửa, tái định cư đối với những nhà bị sập đổ, trôi; huy động lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng khác hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng-chống dịch bệnh ngay sau lũ.

Khôi phục hạ tầng, dịch vụ thiết yếu nhất là điện, viễn thông, giao thông, giáo dục, y tế; khôi phục hoạt động sản xuất sau lũ để ổn định đời sống người dân, nhất là Tết Nguyên đán sắp tới. Thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... cho các đối tượng bị thiệt hại.

Các công ty bảo hiểm khẩn trương chi trả bảo hiểm cho khách hàng. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất với lãi suất cho vay ưu đãi. Tăng cường vận động, huy động nguồn lực của xã hội, nguồn lực quốc tế để hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho nhân dân.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Gia Lai 1.000 tấn gạo và 150 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo; tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo để khắc phục hậu quả lũ lụt.