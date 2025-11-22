Khẩn trương đưa gạo cứu trợ của Chính phủ đến với người dân vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngay sau khi Cục Dự trữ Nhà nước quyết định xuất cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để phân bổ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, Chi cục dự trữ Nhà nước khu vực XI đã chủ động phối hợp các địa phương khẩn trương đưa gạo đến người dân.

Trước tình trạng ngập lụt kéo dài mấy ngày qua, hơn 100 hộ dân với 400 nhân khẩu ở thôn An Nông (xã Xuân An) thấp thỏm nỗi lo thiếu lương thực. Nhà bà Nguyễn Thị Bảy (80 tuổi) có tới 7 nhân khẩu, trong đó có 4 cháu nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn, bà lại càng lo. Bởi vậy, khi được nhận 2 bao gạo của Chính phủ hỗ trợ tận nhà, đảm bảo cả gia đình có gạo ăn trong 3 tháng nữa, bà hết sức vui mừng.

“Cám ơn Chính phủ đã hỗ trợ gạo cho gia đình, mấy hôm mưa lũ lớn tôi lo ghê quá. Giờ thì yên tâm rồi. Gia đình biết ơn Chính phủ nhiều lắm”-bà Bảy xúc động bày tỏ.

40 tấn gạo dự trữ quốc gia được Chi cục XI giao cho xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bá Trí

Theo báo cáo của xã Xuân An, do nằm trong vùng bị mưa lũ lớn nhấn chìm, đến trưa ngày 22-11, trên địa bàn xã vẫn còn có hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều nhất là tại các thôn: An Nông, Đại Hữu, Đại Lợi, Chánh Mẫn, Chánh Lạc, Chánh Nhơn.

Do đó, khi được đón nhận 40 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ cho số hộ dân vừa bị thiệt hại do mưa lũ, ngay lập tức, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của xã Xuân An đã tập trung đưa gạo đến tận các thôn xóm cho người dân.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XI xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Ông Hồ Văn Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xuân An-phấn khởi: “Mấy ngày qua cũng có các đoàn đến thăm và tặng quà cho người dân, nhưng đến bây giờ lãnh đạo xã mới thực sự yên tâm về cái ăn của người dân vùng bị ngập lụt.

Được Chính phủ hỗ trợ cho 40 tấn gạo dự trữ quốc gia, bà con ổn định đời sống thì mới yên tâm tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, chung tay xử lý vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh; đồng thời tập trung chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân sắp đến”.

- Các lực lượng xung kích đưa gạo của Chính phủ đến tận nhà dân vùng ngập lụt. Ảnh: Bình Dương

Ngay sau khi Cục Dự trữ Nhà nước quyết định xuất cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai và Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định phân bổ gạo cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, Chi cục dự trữ Nhà nước khu vực XI đã chỉ đạo các điểm kho chủ động phối hợp với các địa phương khẩn trương đưa gạo của Chính phủ đến tận nhà dân.

“Với tinh thần “tất cả vì sự ấm no của người dân vùng lũ”, Điểm kho ĐK4 thuộc Chi cục dự trữ Nhà nước Khu vực XI đã lập tức huy động lực lượng, tiến hành xuất kho từ tối 20-11 và liên tục nỗ lực suốt mấy ngày qua. Đến hôm nay, Điểm kho này đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp 500 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 9 xã, phường”-ông Thái Văn Thông-Phó phụ trách Điểm kho ĐK4, Chi cục dự trữ Nhà nước Khu vực XI-chia sẻ.

Bữa cơm no ấm nhờ gạo Chính phủ hỗ trợ cho gia đình có 7 nhân khẩu của bà Nguyễn Thị Bảy. Ảnh: Bá Trí

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Việc thực hiện nghiêm túc và kịp thời của Chi cục dự trữ Nhà nước khu vực XI trong xuất cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia đã giúp cho hàng ngàn người dân vùng lũ trên đại bàn Gia Lai không bị đói, không bị rét.

Sự quan tâm thiết thực đối với người dân trước, trong và sau khi bão lũ xảy ra là minh chứng cho chủ trương từ Trung ương đến địa phương “không để ai bị bỏ lại phía sau”; góp phần củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước.