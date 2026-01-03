Gia Lai: Trao nhà “Chiến dịch Quang Trung” cho người dân tại xã Phù Cát

(GLO)- Ngày 2-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1968, thôn An Hành Tây, xã Phù Cát).

Gia đình ông Thuận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân bị bệnh, sống một mình. Căn nhà của ông bị đổ sập trong cơn bão số 13 vừa qua.

Lực lượng Công an bàn giao nhà và tặng quà chúc mừng cho ông Nguyễn Văn Thuận. Ảnh: ĐVCC

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, lãnh đạo Công an tỉnh đã phân công Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và Công an xã Phù Cát hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà trên địa bàn xã.

Trong đó, ngôi nhà của ông Thuận được khởi công vào ngày 6-12. Kinh phí xây nhà gồm 60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của UBND tỉnh; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ 20 triệu đồng và ngày công; cùng tiền do ông Thuận dành dụm.

Qua 25 ngày xây dựng, mặc dù thời tiết mưa gió bất lợi nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ, chiến sĩ đã thần tốc xây dựng, không kể ngày nghỉ lễ để hoàn thành căn nhà sớm hơn dự kiến.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, ông Thuận bày tỏ sự xúc động khi được bàn giao nhà ngay trong dịp đầu năm 2026; đồng thời, cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh và lực lượng Công an đã hỗ trợ ông xây dựng lại ngôi nhà mới để an cư.