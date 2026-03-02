Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

6 học sinh cấp 2 ở Hoài Nhơn Đông trả lại tài sản cho người đánh rơi

NGUYỄN CHƠN

(GLO)- Chiều 2-3, Công an phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa trao tài sản đánh rơi cho chị Nguyễn Thị Vẻ (SN 1992, trú tổ dân phố Thạnh Xuân Bắc, phường Hoài Nhơn Đông).

Trước đó, lúc 8 giờ 50 phút ngày 1-3, Công an phường Hoài Nhơn Đông tiếp nhận 1 ví da nữ, loại ví cầm tay màu xám trắng do 6 học sinh Trường THCS Hoài Hương (phường Hoài Nhơn Đông) mang đến giao nộp.

Bên trong ví có hơn 5 triệu đồng tiền mặt, 2 tờ tiền Yên Nhật với giá trị quy đổi khoảng 3,7 triệu đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân.

6-em-hoc-sinh-trao-lai-tai-san-cho-chi-ve.jpg
Nhóm học sinh Trường THCS Hoài Hương trao lại tài sản cho chị Vẻ. Ảnh: ĐVCC

Nhóm học sinh nhặt được tài sản gồm các em: Ngô Trần Anh Khôi (SN 2012), Phạm Võ Anh Tây (SN 2013), Phạm Võ Anh Sang (SN 2012), Nguyễn Huy Khánh (SN 2014), Tôn Văn Tình (SN 2012), Nguyễn Võ Khánh Nin (SN 2014, cùng trú tại phường Hoài Nhơn Đông).

Theo các em trình bày, lúc 8 giờ 35 phút ngày 1-3, cả nhóm nhặt được ví da nói trên trong lúc đi chơi tại một cánh đồng ở khu phố Nhuận An Đông (phường Hoài Nhơn Đông). Ngay sau đó, các em cùng nhau mang chiếc ví đến Công an phường để nhờ trả lại cho người mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường tiến hành xác minh và liên hệ với chủ sở hữu tài sản để trao trả. Nhận lại tài sản sau khi tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả, chị Vẻ rất xúc động, bày tỏ cảm ơn các em nhỏ và cán bộ Công an phường.

null