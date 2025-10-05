Nguyễn Trọng Nhất Anh nhặt được của rơi trả người đánh mất

(GLO)- Công an phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa biểu dương em Nguyễn Trọng Nhất Anh (học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Huệ) về hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Trước đó, tối 4-10, trên đường đi chơi Trung thu, em Nguyễn Trọng Nhất Anh nhặt được 1 chiếc ví. Bên trong ví có gần 4 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế…

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, em đã mang đến Công an phường Ayun Pa giao nộp và nhờ xác minh để trả cho người đánh mất.

Em Nhất Anh (phải) trả lại chiếc ví có nhiều tài sản giá trị cho anh Bàn. Ảnh: ĐVCC

Sáng 5-10, Công an phường Ayun Pa đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và bàn giao toàn bộ số tiền và giấy tờ trên cho chủ sở hữu chiếc ví là anh Lê Văn Bàn (SN 1971, trú tại phường Ayun Pa).