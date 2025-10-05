Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Nguyễn Trọng Nhất Anh nhặt được của rơi trả người đánh mất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa biểu dương em Nguyễn Trọng Nhất Anh (học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Huệ) về hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Trước đó, tối 4-10, trên đường đi chơi Trung thu, em Nguyễn Trọng Nhất Anh nhặt được 1 chiếc ví. Bên trong ví có gần 4 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế…

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, em đã mang đến Công an phường Ayun Pa giao nộp và nhờ xác minh để trả cho người đánh mất.

chau-nhat-anh-phai-da-tra-lai-chiec-vi-co-nhieu-tai-san-gia-tri-cho-anh-ban-trai-anh-dvcc.jpg
Em Nhất Anh (phải) trả lại chiếc ví có nhiều tài sản giá trị cho anh Bàn. Ảnh: ĐVCC

Sáng 5-10, Công an phường Ayun Pa đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và bàn giao toàn bộ số tiền và giấy tờ trên cho chủ sở hữu chiếc ví là anh Lê Văn Bàn (SN 1971, trú tại phường Ayun Pa).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

Trạm thông tin

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

Sống trẻ

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

Khởi nghiệp

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Anh Phạm Sơn Lộc (trái) giới thiệu về xe đạp trợ lực

Xe đạp trợ lực và khát vọng cùng VN đạt Net Zero 2050

Sống trẻ

Với kinh nghiệm đa ngành cùng khát vọng xanh, anh Phạm Sơn Lộc và đội ngũ VierCycle đặt mục tiêu chuyển đổi xe đạp bị bỏ quên, biến chúng thành eBike (xe đạp trợ lực) tiện lợi và thân thiện môi trường, đồng hành cùng VN trên hành trình hướng đến Net Zero vào năm 2050.