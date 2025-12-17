Gia Lai có 1 thanh niên nhận giải thưởng Lương Định Của

(GLO)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 30 gương thanh niên tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, trong đó, tỉnh Gia Lai có 1 thanh niên được vinh danh.

Theo đó, anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn) - Chủ cơ sở sản xuất sen và nông sản Năm Xong vinh dự được nhận giải thưởng này.



Anh Nguyễn Văn Xong (hàng trước, ở giữa) từng đạt giải khuyến khích cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2025. Ảnh: NVCC

Khởi nghiệp từ năm 2018, cơ sở của anh Xong đang cung cấp cho thị trường các sản phẩm: bột sen khô; sen khô nguyên hạt; hạt sen rang; tim sen sấy khô... Đến nay, sản phẩm được tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… Hiện cơ sở sản xuất của anh Xong tạo việc làm cho 8 lao động thường xuyên và 40 lao động thời vụ ở địa phương.

Trước đó, anh Xong đạt giải nhất cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Bình Định lần thứ III - 2023; giải khuyến khích cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2025 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Một số sản phẩm từ sen của cơ sở sản xuất sen và nông sản Năm Xong. Ảnh: NVCC

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm biểu dương, tôn vinh những thanh niên có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX dự kiến được tổ chức vào ngày 26-12 tại TP. Hà Nội.