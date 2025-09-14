Khởi nghiệp thành công từ giảng đường đại học

(GLO)- Với thế mạnh và bản lĩnh, nhiều sinh viên của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn biến ý tưởng khởi nghiệp thành dự án “đường dài”, từng bước vươn ra thị trường và khẳng định thương hiệu.

Thu gần 50 triệu đồng/tháng từ khung ảnh handmade

Cuối năm 2024, dự án khởi nghiệp từ khung ảnh handmade mang tên “Sến quá à” được khởi xướng bởi 5 sinh viên K17 chuyên ngành Digital Marketing.

Dự án khởi nghiệp từ khung ảnh handmade mang tên “Sến quá à” mang về doanh thu hàng chục triệu đồng/tháng. Ảnh: T.D

Chia sẻ về ý tưởng, Phạm Thị Ngọc Anh cho biết: "Yêu thích việc chụp ảnh và lưu giữ những tấm hình, tôi đã thử làm khung ảnh tặng gia đình và được mọi người ủng hộ. Đây chính là động lực để tôi và các thành viên trong nhóm quyết định phát triển sản phẩm thành thương hiệu thực thụ. Sản phẩm là khung ảnh 3D handmade kết hợp độc đáo giữa nhiều bức ảnh và các chi tiết trang trí theo chủ đề hoặc sở thích cá nhân".

Lấy cảm hứng từ việc thế hệ cha ông luôn trân trọng từng bức ảnh kỷ niệm, “Sến quá à” muốn lan tỏa thói quen lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa. Tin rằng, khi thời gian trôi qua, những bức ảnh được đóng khung sẽ trở thành cánh cửa đưa mọi người trở lại với những kỷ niệm quý giá.

Để tạo sự khác biệt, thay vì áp dụng một mẫu thiết kế sẵn, Ngọc Anh và các bạn đã thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu, sở thích và cá tính của khách hàng. Chính điều này giúp mỗi khung ảnh trở thành một phiên bản độc nhất, chứa đựng câu chuyện và kỷ niệm riêng của mỗi người.

Dự án hướng tới nhóm khách hàng 15-28 tuổi, bao gồm học sinh, sinh viên và người đi làm, đặc biệt là những người tìm kiếm món quà tặng thầy cô, người thân.

Chiến lược truyền thông của nhóm tập trung vào mạng xã hội TikTok, Instagram và Facebook. Nội dung được thiết kế phù hợp với từng nền tảng giúp nhóm dễ dàng “chốt đơn” với khách hàng.

Mỗi khung ảnh được nhóm bán với giá dao động 108.000 đồng đến 848.000 đồng tùy mẫu và kích thước. Sau 7 tháng triển khai, dự án có doanh thu lên tới hàng chục triệu đồng/tháng, trong đó, tháng cao điểm lên tới 50 triệu đồng.

Chiến lược truyền thông của dự án "Sến quá à" tập trung vào mạng xã hội TikTok, Instagram và Facebook. Ảnh: T.D

“Việc sáng tạo nội dung về dự án cũng đã viral trên TikTok, giúp sản phẩm tiếp cận hơn nửa triệu người mỗi tháng. Kênh TikTok bán hàng của chúng tôi có 2 video đạt gần 500.000 và 300.000 lượt xem.

Trong năm 2026, nhóm dự định đa dạng hóa sản phẩm bằng việc bán thêm khung đất sét, khung hoa cưới và xây dựng website tích hợp AI để khách hàng có thể xem trước bản demo và đặt hàng thuận tiện hơn”- La Minh Hoài cho hay.

Khởi nghiệp “xanh” từ rác thải nhựa

Từ ý tưởng biến rác thải nhựa thành sản phẩm thời trang, nhóm sinh viên GreenWeave của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã khởi nghiệp thành công, góp phần lan tỏa lối sống xanh.

Nhóm gồm 6 sinh viên: Đặng Thùy Dương, Nguyễn Thị Bích Mùi, Phạm Ngọc Hương Quỳnh (ngành Quản trị kinh doanh), Nguyễn Văn Cường, Lê Bảo Duy (ngành Trí tuệ nhân tạo) và Ngô Trần Anh Phú (ngành Kỹ thuật phần mềm).

“Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, chúng tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm thời trang mang thông điệp bền vững, giúp bạn trẻ tự tin thể hiện cá tính; đồng thời, giảm gánh nặng cho môi trường. Do đó, chúng tôi đặt tên cho nhóm cũng như dự án của mình là GreenWeave (tạm dịch: sợi dệt xanh)”- Đặng Thùy Dương cho biết.

Từ ý tưởng biến rác thải nhựa thành thời trang, nhóm GreenWeave đã góp phần lan tỏa lối sống xanh. Ảnh: T.D

Trong một lần vô tình xem thời sự, Dương thấy người Ấn Độ tái chế chai nhựa thành sợi vải. Dương nảy ra ý tưởng biến nguyên liệu bỏ đi thành sản phẩm thời trang trẻ trung, hợp gu GenZ như túi, mũ...

Sau khi thống nhất ý tưởng, nhóm đã phân chia công việc rõ ràng theo thế mạnh từng thành viên. Điểm đặc biệt của nhóm là có người học IT và AI, nhờ vậy có lợi thế trong vận hành bán hàng, phát triển thuật toán để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.

Tuy nhiên, việc biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế không hề dễ dàng. Ngoài việc cần nguồn vốn ban đầu, thách thức lớn nhất vẫn là nguồn nguyên liệu. Sau gần 1 tháng tìm kiếm, nhóm mới kết nối được với nhà cung cấp tại TP. Hồ Chí Minh.

“Khi đã có nguyên liệu, khó khăn lại đến từ khâu sản xuất. Các xưởng may thường chỉ nhận đơn hàng lớn, trong khi nhóm cần 200-300 sản phẩm thử nghiệm. Bên cạnh đó, thiết kế thời trang cũng là trở ngại; phần lớn thành viên lần đầu tiếp xúc với thiết kế nên vừa học vừa làm. Nhờ nỗ lực và tinh thần dám thử thách, nhóm đã cho ra đời những mẫu túi và mũ đầu tiên từ rác thải nhựa”- thành viên Ngô Trần Anh Phú cho hay.

Khi nhóm đang loay hoay với nguồn vốn để phát triển thì dự án được hội đồng giảng viên nhà trường tài trợ 50 triệu đồng. Với sinh viên, đó là khoản kinh phí đáng kể, tiếp thêm động lực để nhóm tự tin bước tiếp.

Đầu năm 2025, GreenWeave ra mắt sản phẩm mũ và túi đầu tiên. Trước khi đưa ra thị trường, nhóm thử nghiệm bán cho hơn 100 khách hàng tại Quy Nhơn, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng… Hầu hết khách hàng phản hồi tích cực, từ chất lượng, mẫu mã đến đóng gói, dịch vụ tư vấn.

“Ở giai đoạn đầu, nhóm tập trung xây dựng thương hiệu nên chỉ bán theo giá chào thị trường, không lợi nhuận với khoảng 160.000 đồng/sản phẩm. Tuy vậy, sự đón nhận từ khách hàng là tín hiệu khích lệ, chứng minh rằng sản phẩm từ rác thải nhựa hoàn toàn có thể bước vào đời sống"- Phú chia sẻ.

Nhóm sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn hiện thực hóa ý tưởng “biến rác thải nhựa thành thời trang”. Ảnh: T.D

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, GreenWeave tập trung xây dựng nhận diện thương hiệu, song song với hoạt động bán hàng. Giai đoạn 2026-2027, nhóm sẽ mở rộng kênh phân phối, hợp tác với doanh nghiệp; đồng thời đa dạng hóa nguyên liệu tái chế.

“Không chỉ hướng tới kinh doanh, GreenWeave còn mong muốn lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Nhóm dự định trích một phần lợi nhuận cho hoạt động thiện nguyện thường niên, khoảng 2-3 đợt mỗi năm. Khởi nghiệp không chỉ để bán hàng, mà còn mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng”- Thùy Dương bày tỏ.

Giảng viên Lê Thị Thế Bửu-Chủ nhiệm bộ môn Business (Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn) thông tin: Để hỗ trợ sinh viên trên con đường khởi nghiệp, nhà trường đã triển khai cấp kinh phí lên đến 50 triệu đồng/dự án nếu sinh viên có ý tưởng xuất sắc, khả thi.

Ngoài ra, trường còn kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để huy động thêm nguồn vốn hỗ trợ sinh viên. Đồng thời, kết nối với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai, giúp sinh viên được đào tạo, tư vấn chuyên sâu và tiếp cận các quỹ đầu tư.

Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp, vừa là sân chơi vừa tạo cơ hội để sinh viên cọ xát, học hỏi và biến ý tưởng thành hiện thực.