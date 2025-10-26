Báo Gia Lai điện tử

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-10, tại phường Quy Nhơn, Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Bình Định) tổ chức chương trình phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và khởi nghiệp.

Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ cùng Hội Doanh nhân trẻ Bình Định chỉ đạo tổ chức.

Các đại biểu cùng doanh nghiệp tham gia chương trình phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và khởi nghiệp. Ảnh: P.L

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định cùng gần 80 doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã thông tin đến các đại biểu về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025, tập trung vào các nội dung chính như: hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, đại diện Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã chia sẻ nội dung “Điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, địa phương vươn mình trong kỷ nguyên mới”.

Sở Khoa học và Công nghệ cùng Hội Doanh nhân trẻ Bình Định ký kết bản ghi nhớ phối hợp trong công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: P.L

Ban tổ chức chương trình cũng tiến hành khảo sát thông tin về hoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu phát triển từ viện/trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh.

Đại diện các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cũng chia sẻ một số băn khoăn về nguồn lực, sự cạnh tranh thị trường; quy trình, hồ sơ tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ… và được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định trực tiếp giải đáp cặn kẽ.

Anh Vũ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định phát biểu tại chương trình. Ảnh: P.L

Phát biểu tại chương trình, anh Vũ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định cho hay: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Chương trình phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và khởi nghiệp được tổ chức nhằm khảo sát nhu cầu đổi mới sáng tạo và kết nối đầu mối “một cửa” hỗ trợ doanh nghiệp. Để hỗ trợ đúng và trúng, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Hội Doanh nhân trẻ Bình Định cần tìm hiểu rõ tình hình và nhu cầu thực sự của các doanh nghiệp để hỗ trợ tiếp cận chính sách.

Tại chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Hội Doanh nhân trẻ Bình Định đã ký kết bản ghi nhớ phối hợp trong công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh.

