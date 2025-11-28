Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp

(GLO)- Sau 6 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2019-2025”, Gia Lai đã hình thành được nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, lan tỏa rộng và đạt nhiều kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Những dấu ấn triển vọng

Theo ông Nguyễn Hữu Hà-Phó Giám đốc Sở KH&CN, Quyết định số 3043/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2019-2025” đã giúp tỉnh có được “bộ khung chính sách” rõ ràng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp bài bản.

Việc hình thành Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, Hội đồng tư vấn và đầu tư khởi nghiệp cùng việc kiện toàn Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo đã tạo ra hệ thống điều phối thống nhất, tăng khả năng huy động nguồn lực xã hội và kết nối các thành tố trong hệ sinh thái.

Sau 6 năm triển khai Đề án, tỉnh hình thành được nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng chuyên nghiệp. Ảnh: T.Lợi

“Nhờ đó, tinh thần đổi mới sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ hơn. Các chương trình đào tạo, ươm tạo, cố vấn và kết nối đầu tư được tổ chức liên tục, hình thành một cộng đồng khởi nghiệp năng động, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh”-ông Hà nhấn mạnh.

Trong suốt giai đoạn 2019-2025, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Hơn 2.000 lượt người được đào tạo về kỹ năng và tư duy đổi mới sáng tạo, vượt gấp đôi mục tiêu đặt ra. Chương trình ươm tạo hỗ trợ 105 ý tưởng và dự án, trong đó 16 DN được cố vấn tăng tốc.

Thông qua các cuộc thi, chương trình tăng tốc và hoạt động kết nối đầu tư, 26 DN khởi nghiệp tiêu biểu được tuyển chọn với 6 DN gọi vốn thành công. Mạng lưới chuyên gia, cố vấn và nhà đầu tư cũng mở rộng nhanh chóng với 88 mentor (người hướng dẫn, cố vấn có kinh nghiệm) và 91 nhà đầu tư thiên thần, tạo ra hệ thống hỗ trợ thực chất cho startup.

Bên cạnh các chương trình đào tạo và ươm tạo, hoạt động truyền thông và kết nối cộng đồng được đẩy mạnh mạnh mẽ. Bốn kỳ Ngày hội Khởi nghiệp, cùng các sự kiện Techfest và chuỗi chương trình phối hợp với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên đã tạo cơ hội để startup tỉnh mở rộng mạng lưới, học hỏi và tiếp cận đầu tư.

Đặc biệt, Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia lần thứ 6 tổ chức tại Quy Nhơn vào tháng 3-2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, quy tụ hơn 1.200 đại biểu, gần 30 chuyên gia quốc tế và chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác, cam kết đầu tư được ký kết. Sự kiện này góp phần khẳng định vị thế mới của Gia Lai trên bản đồ đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hướng tới giai đoạn mới

Chị Ngô Thảo Vương-Giám đốc sáng tạo Công ty CP Nếp Việt Heritage (NEP)- chia sẻ: Đầu năm 2025, NEP tham gia Đề án Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo của tỉnh khi đang trong giai đoạn chuyển mình từ startup trẻ sang DN vận hành chuyên nghiệp.

Kết quả là doanh số tăng ổn định, đặc biệt ở mảng quà tặng và B2B; tạo thêm việc làm cho lao động địa phương; sản phẩm phủ sóng toàn quốc và đang hướng tới thị trường quốc tế; đồng thời, năng lực quản trị đội ngũ được nâng cấp toàn diện.

NEP kỳ vọng đề án tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng kết nối DN-nhà đầu tư và tạo hành lang thuận lợi cho các sản phẩm bản địa đổi mới sáng tạo, đồng thời sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trẻ trong tỉnh.

Thông qua các cuộc thi, chương trình tăng tốc và hoạt động kết nối đầu tư, 6 DN gọi vốn thành công, trong đó có Công ty CP Dịch vụ KH&CN Bình Định. Ảnh: T.Lợi

Trong khi đó, năm 2024, Công ty TNHH Dulah tham gia đề án trong bối cảnh đang gặp khó khăn về vốn, quản lý tài chính và nhân sự. Sau khi tham gia, công ty đã cải thiện rõ rệt cách thức quản lý và vận hành. Trước đây, doanh thu hằng năm chỉ khoảng 500 triệu đồng, đến nay đã tăng gấp đôi; tạo việc làm cho 13 lao động. Hiện DN đang chuẩn bị triển khai một số dự án cho năm 2026 và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các dự án khác.

Chị Đặng Thị Cẩm Lai-Giám đốc Công ty TNHH Dulah-chia sẻ: “Nếu không có các chương trình Demoday và hoạt động cố vấn 1:1, startup như chúng tôi rất khó tiếp cận được nhà đầu tư. Tỉnh đã xây dựng một hệ sinh thái thật sự mở, nơi startup có cơ hội thể hiện mình và trưởng thành”.

Dù đạt nhiều kết quả nổi bật, hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh vẫn đối mặt không ít khó khăn. Một số chương trình ươm tạo chưa thật sự sâu; chất lượng dự án đầu vào chưa đồng đều; mạng lưới đầu tư vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu gọi vốn của startup; hạ tầng phục vụ thử nghiệm công nghệ còn thiếu và sự phối hợp giữa các đơn vị vẫn có lúc chưa thật sự đồng bộ. Những hạn chế này chủ yếu xuất phát từ nguồn lực còn hạn chế và quy mô DN khởi nghiệp nhỏ, thiếu kinh nghiệm.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu nâng cấp hệ sinh thái lên mức chuyên nghiệp hơn, hướng tới xây dựng Gia Lai thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Tỉnh dự kiến hỗ trợ tối thiểu 60 dự án mỗi năm, thương mại hóa 50 sản phẩm sáng tạo, hình thành mới 30-40 DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng Khu không gian hỗ trợ khởi nghiệp cấp tỉnh, đồng thời mở rộng mô hình không gian đổi mới sáng tạo vệ tinh tại các trường và trung tâm công nghệ.

Ông Nguyễn Hữu Hà cho biết: Việc phát triển mạng lưới chuyên gia và nhà đầu tư theo hướng chuyên nghiệp hóa, thúc đẩy nghiên cứu phát triển trong DN và mở rộng hợp tác quốc tế sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm.

Tỉnh cũng dự kiến xây dựng cơ chế đồng đầu tư cùng quỹ tư nhân, hình thành testbed (mô hình thử nghiệm cho trí tuệ nhân tạo), internet vạn vật và công nghệ xanh, cũng như tăng cường truyền thông văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.