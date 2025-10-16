Gia Lai có 2 dự án vào vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp thanh niên nông thôn

Tỉnh Gia Lai có 2 dự án được chọn vào vòng chung kết, đó là: Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen và kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn); Dự án nâng cao năng lực sản xuất và phát triển thị trường tiêu dùng sản phẩm tinh dầu tràm của chị Phan Thị Bích Cẩm (thôn Vạn Định, xã Phù Mỹ Bắc).

Chị Phan Thị Bích Cẩm là 1 trong 2 cá nhân ở tỉnh Gia Lai có dự án vào vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: NVCC

Dự án của chị Cẩm được triển khai từ đầu năm 2022, với mục tiêu: bảo tồn cây tràm gió-một loại cây đặc trưng ở địa phương; tạo việc làm cho người dân; xây dựng thương hiệu tinh dầu tràm có lợi cho sức khỏe.

Trong khi đó, dự án của anh Xong được triển khai từ năm 2018. Hiện cơ sở của anh Xong đang cung cấp cho thị trường các sản phẩm: bột sen khô; sen khô nguyên hạt; hạt sen rang; tim sen sấy khô... Bên cạnh đó, anh Xong còn đầu tư thiết kế tiểu cảnh, nhà sàn ngay hồ sen, góp phần tạo nên không gian hữu tình thu hút du khách đến tham quan và check-in.

Anh Nguyễn Văn Xong tham gia cuộc thi với dự án Sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen và kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương. Ảnh: NVCC

Được biết, từ 228 hồ sơ của 34 Tỉnh đoàn, Thành đoàn, sau vòng sơ khảo, vòng bán kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 30 dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Đây là những dự án thiết thực, có chất lượng cao; nhiều dự án khởi nghiệp đã được triển khai thành công trên thực tế.

Vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi được tổ chức vào ngày 18 và 19-10 tại TP. Hà Nội.