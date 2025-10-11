Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Phiên chợ năm nay có 12 gian hàng đến từ 32 thôn trên địa bàn xã, 3 đơn vị xã bạn và 1 gian hàng của phụ nữ tôn giáo, trưng bày gần 100 sản phẩm đặc trưng. Các mặt hàng gồm nông sản, thủy sản, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống... đều do phụ nữ làm chủ, bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý.

Phiên chợ trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng. Ảnh: Thảo ﻿Khuy

Phiên chợ là dịp để hội viên phụ nữ giao lưu, học hỏi, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, tiếp cận kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế gia đình và thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

Đại diện Agribank-Chi nhánh Tuy Phước trao sinh kế cho chị Ca Thị Thu Sương, thuộc diện hộ cận nghèo. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, được sự đồng hành của Agribank-Chi nhánh Tuy Phước và SeABank-Phòng giao dịch Tuy Phước, Hội LHPN xã đã trao sinh kế cho 2 phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội dân vũ. Ảnh: Thảo Khuy

Đồng thời, Hội LHPN xã cũng tổ chức trao giải thưởng Chương trình Dân vũ trực tuyến chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.