Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Những chiếc túi cỏ bàng đang hút khách dịp Quốc khánh 2.9 của cơ sở sản xuất Lá Việt Craftworks. Ảnh: Chu Hằng

Không khí làm việc tại cơ sở sản xuất Lá Việt Craftworks (phường Hội Phú) những ngày này nhộn nhịp hơn thường lệ. Trên những chiếc túi cỏ bàng mộc mạc, những người thợ đã khéo léo vẽ hình lá cờ đỏ sao vàng, dòng chữ “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” khiến sản phẩm thêm phần ý nghĩa.

Theo chị Đoàn Thị Lâm Bằng (tổ 7, phường Hội Phú), chủ cơ sở sản xuất Lá Việt Craftworks, vào dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, cơ sở phải tăng cường thêm nhân công, tăng ca làm việc để kịp tiến độ giao hàng theo nhu cầu tăng mạnh của khách hàng muốn mua sản phẩm ý nghĩa để dùng đi chơi, chụp hình lưu niệm.

“Cơ sở chúng tôi đã bán được khoảng 400 sản phẩm đều được làm thủ công với sắc đỏ - vàng đặc trưng. Tôi mong từ chiếc túi cỏ bàng tự nhiên, khi được điểm tô ý nghĩa màu cờ Tổ quốc, tinh thần yêu nước sẽ được lan tỏa, để ai cầm trên tay cũng cảm nhận rõ niềm tự hào trong ngày trọng đại của đất nước”, chị Bằng chia sẻ.

Là một trong những người thợ của cơ sở sản xuất Lá Việt Craftworks, chị Trần Thị Mỹ Hạnh (tổ 3, phường Diên Hồng) bày tỏ: “Khi cầm cọ vẽ những họa tiết như lá cờ đỏ sao vàng, tôi cũng thấy có nhiều cảm xúc hơn, như mình đang góp phần nhỏ bé vào không khí chào mừng Ngày Quốc khánh 2.9”.

Những sản phẩm len thủ công mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần yêu nước cũng được ưa chuộng. Chị Nguyễn Đỗ Minh Hằng (thôn 9, xã Biển Hồ) cho biết: “Càng gần đến Ngày Quốc khánh 2.9, cửa hàng online “Tiệm len nhà Cam” của tôi nhận được nhiều đơn đặt hàng các sản phẩm như móc khóa hình cờ Việt Nam, nón cờ đỏ sao vàng... Tôi rất vui vì những món đồ len nhỏ bé với sắc đỏ rực rỡ có thể lan tỏa tinh thần yêu nước”.

Từng đường kim, mũi chỉ gửi gắm tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong sản phẩm thêu. Ảnh: Chu Hằng

Chị Nguyễn Thị Minh Diệu (tổ 5, xã Ia Grai) thì gửi gắm tình yêu đất nước qua từng mũi kim, đường chỉ thêu. Trên nền vải thô mộc, những họa tiết cờ đỏ sao vàng, những dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được chị tỉ mỉ thêu từng chút một.

Theo chị Diệu, số lượng đơn hàng thêu về các họa tiết nêu trên liên quan tới ngày lễ Quốc khánh 2.9 tăng cao so với ngày thường, chủ yếu là khách đặt các sản phẩm như ghim cài áo và móc khóa hình lá cờ hoặc tranh mini để bàn làm quà tặng.

﻿Những chiếc túi xách được trang trí đẹp mắt, ý nghĩa. Ảnh: Chu Hằng

“Người thêu phải kiên nhẫn và có tình cảm với sản phẩm thì mới làm ra được “cái hồn”. Tôi luôn nghĩ, mỗi mũi kim, đường chỉ không chỉ để trang trí, mà còn là cách mình nhắc nhớ thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước...”, chị Diệu chia sẻ.

Sự miệt mài của người thợ gửi gắm tình yêu Tổ quốc qua sản phẩm đã được sự đồng điệu, ủng hộ từ nhiều khách hàng. Anh Phạm Bình Dương (thôn Hợp Nhất, xã Ia Hrung) cho biết: “Vào dịp lễ, mình ấn tượng các sản phẩm thêu thủ công những họa tiết lá cờ Tổ quốc, nên mua một sản phẩm móc khóa thêu để sử dụng. Dù chỉ là phụ kiện nhưng mình thấy trân trọng vì mang ý nghĩa”.