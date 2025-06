Nhiều sản phẩm du lịch đêm đặc sắc "trình làng" trong dịp hè

Hà Nội-Kết nối di sản

Là nơi hội tụ của ngàn năm văn hiến, các tour du lịch đêm của Hà Nội cũng mang đậm chiều sâu, mang tính kết nối du khách với di sản văn hóa. Đây cũng là một trong những giải pháp chiến lược giúp Hà Nội phát triển kinh tế đêm, đồng thời quảng bá hình ảnh của mình.

Tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ”. Ảnh: Nguyễn Hiền/Báo Tuổi Trẻ

Mùa hè 2025, Hà Nội vừa ra mắt đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ”. Được lấy cảm hứng từ lễ hội Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm ban phúc, tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ” tái hiện không gian tâm linh bằng ánh sáng, âm thanh và những câu chuyện kể đầy cảm xúc.

Tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ” có thời lượng 90 phút, được tổ chức định kỳ hằng tuần với số lượng khoảng 100 khách/chương trình. Đây là sản phẩm du lịch văn hóa-tâm linh kết hợp trình diễn thực cảnh đầu tiên được thiết kế tại một ngôi đền linh thiêng bậc nhất Thăng Long xưa-Đền Quán Thánh (còn gọi là Trấn Bắc, Trấn Vũ quán). Mục tiêu của sản phẩm du lịch mới hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thúc đẩy phát triển du lịch-kinh tế bền vững, hiệu quả.

Được biết, tính đến cuối năm 2024, Hà Nội bán, quảng bá, giới thiệu 4 sản phẩm du lịch đêm, nổi bật là tour đêm phố cổ, tour giải mã Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám Tinh hoa đạo học hay tour đêm nhà tù Hỏa Lò, Đền Ngọc Sơn. Có những điểm cháy vé tour đêm, du khách phải đặt trước vài tháng.

Hải Phòng-“Dấu thiêng Hàng Kênh”

Thành phố “hoa phượng đỏ” vừa ra mắt sản phẩm du lịch đêm đầu tiên mang tên “Dấu thiêng Hàng Kênh”.

Hành trình trải nghiệm văn hóa đêm tại di tích kiến trúc, nghệ thuật cấp Quốc gia Đình Hàng Kênh, nơi tôn thờ Đức Vương Ngô Quyền – vị anh hùng mở đầu thời kỳ độc lập của dân tộc. Trong không gian linh thiêng, cổ kính, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động tâm linh, nghệ thuật cổ truyền, xen lẫn với trình diễn 3D mapping hiện đại, hứa hẹn sẽ làm sống lại hồn cốt văn hoá Hải Phòng”.

Nghệ nhân ưu tú Hoàng Gia Nhật biểu diễn 2 giá đồng "Giá Chúa Ngũ Phương" và "Giá Chúa Bà Cà Phê" tại đình Hàng Kênh dịp tháng 4/2025. Ảnh nguồn Báo Đầu Tư

Tham gia Tour đêm tại Đình Hàng Kênh, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động như: Check-in, xem múa rối nước, Hát cửa đình, xem 3D mapping show, giới thiệu về đạo học, dâng văn, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm văn hóa ẩm thực; trải nghiệm làm đồ thủ công, xin chữ, mua sắm đồ lưu niệm. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra từ 19-21 giờ các ngày từ thứ 6 đến Chủ nhật, dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 6-2025 và hướng tới trở thành một sản phẩm du lịch đêm thường xuyên của thành phố.

Đêm phố cổ Hội An

Sản phẩm “Đêm phố cổ” đã được thành phố di sản thế giới Hội An (tỉnh Quảng Nam) duy trì tổ chức suốt hơn 20 năm qua. “Đêm phố cổ” đã góp phần quan trọng trong việc Hội An được các tổ chức du lịch, các tạp chí, các tờ báo uy tín vinh danh nhiều danh hiệu như: “Đêm phố cổ Hội An, một trong 25 trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới”; “Top di sản UNESCO ấn tượng nhất Đông Nam Á”, “Top 10 điểm đến yên bình và thư thái hàng đầu châu Á” (2023), “Top 25 điểm đến có xu hướng hấp dẫn nhất thế giới” (2023)...

Phố cổ Hội An lung linh ánh đèn khi đêm về. Ảnh: P.V

Với bề dày lịch sử cũng như văn hóa đặc sắc, phố cổ Hội An đã là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Mỗi thời điểm trong ngày, phố cổ Hội An luôn cuốn hút theo một cách rất riêng. Đêm về, nơi này càng nhộn nhịp, hấp dẫn với loạt các hoạt động như hát bài chòi, thả đèn hoa đăng trên sông, nghe biểu diễn âm nhạc đường phố hay ngắm phố lên đèn khi đi thuyền trên sông… Tất cả đều đem đến những trải nghiệm tuyệt vời.

Đà Nẵng-Đêm pháo hoa rực rỡ

Tại Đà Nẵng, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) hứa hẹn thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước. Năm nay, DIFF 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 31/5-12/7/2025 vào thứ 7 hàng tuần với chủ đề “Đà Nẵng-Kỷ nguyên mới” (Danang - The New Rising Era). Với tổng cộng 6 đêm thi đấu, đây sẽ là mùa lễ hội pháo hoa dài nhất trong lịch sử tổ chức.

Màn biểu diễn pháo hoa rực rỡ sông Hàn trong đêm thi chủ đề “Nghệ thuật sáng tạo”. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Bên cạnh các đêm trình diễn pháo hoa trên sông Hàn, Đà Nẵng còn tổ chức loạt sự kiện bên lề như: carnaval đường phố, không gian ẩm thực biển, lễ hội âm nhạc điện tử, triển lãm nghệ thuật ánh sáng và các hoạt động cộng đồng tại công viên APEC, bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà…

Thành phố cũng đẩy mạnh các tour du lịch đêm, tour sông Hàn, tour ngắm pháo hoa từ du thuyền… nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, đa dạng và độc đáo. Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng đồng loạt tung ưu đãi, combo hấp dẫn, góp phần thu hút khách đến với Đà Nẵng trong mùa hè năm nay.