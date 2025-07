Du lịch nhiều địa phương “bội thu” ngàn tỷ đồng trong 7 tháng

Hà Nội đạt doanh thu 73.000 tỷ đồng

Theo thống kê mới nhất của Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng số lượng khách du lịch đến thủ đô ước đạt 18,36 triệu lượt khách, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt khách, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2024, khách du lịch nội địa ước đạt 14,15 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 4,21 triệu lượt khách, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: P.V

Tổng thu từ khách du lịch trong 7 tháng ước đạt 73.000 tỉ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tính riêng tháng 7, Hà Nội đón 2,8 triệu lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10,68 nghìn tỉ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 56,94%.

Dự kiến, ngành du lịch thủ đô sẽ tiếp tục thu hút khách thông qua chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Theo thống kê từ nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda và Booking.com, Hà Nội dẫn đầu xu hướng du lịch dịp lễ Quốc khánh 2-9.

TP. Hồ Chí Minh đón hơn 4,5 triệu lượt khách quốc tế

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 7-2025, thành phố đã đón gần 696.000 lượt khách quốc tế, tăng mạnh 75,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7-2025, TP. Hồ Chí Minh đã đón gần 696.000 lượt khách quốc tế. Ảnh: P.V

Đây là số liệu thống kê đầu tiên sau khi TP. Hồ Chí Minh thực hiện việc sáp nhập hành chính với hai tỉnh lân cận là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới đầy tiềm năng của ngành du lịch thành phố.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh đã đón hơn 4,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt khoảng 54% mục tiêu đề ra cho cả năm. Du lịch nội địa cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với gần 3,4 triệu lượt khách trong tháng 7, nâng tổng lượng khách nội địa trong 7 tháng đầu năm lên khoảng 22 triệu lượt, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Khánh Hòa đón gần 11 triệu lượt khách

Du lịch tại tỉnh Khánh Hòa đang hồi sinh mạnh mẽ kể từ sau đại dịch Covid-19. Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 7 tháng đầu năm 2025, địa phương này đón hơn 10,8 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 42.379 tỉ đồng. Trong đó, khách quốc tế hơn 3,2 triệu lượt (tăng 13,6%, đạt 60% kế hoạch năm). Khách nội địa hơn 7,6 triệu lượt (tăng 17,1%, đạt 73,4% kế hoạch năm).

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 42.379,6 tỉ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 63,8% so với kế hoạch năm 2025.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đón hơn 10,8 triệu lượt khách. Ảnh: P.V

Riêng trong tháng 7-2025, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ hơn 2,3 triệu lượt khách, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách. Trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế và 6,6 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch đạt 60.000 tỉ đồng.

Vĩnh Long thu hơn 5.000 tỷ đồng từ du lịch

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, tổng lượt khách đến tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt gần 6 triệu lượt (5.929.443 lượt), trong đó khách nội địa là 5.052.827 lượt, khách quốc tế đạt 876.616 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 5.052,695 tỉ đồng.

Sở đánh giá, kết quả này phản ánh hiệu quả từ các chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức các sự kiện quy mô như Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long lần thứ I, các hội thi, hội chợ, lễ hội đặc sắc… và đẩy mạnh quảng bá điểm đến trên nền tảng số.

Huế-điểm đến hấp dẫn hàng đầu miền Trung

Trong 7 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đến Huế ước đạt hơn 4 triệu lượt, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt trên 1,2 triệu lượt, tăng hơn 41%; khách lưu trú đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng hơn 23%. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 7.455 tỷ đồng, tăng gần 56% so với cùng kỳ.

Dòng sông Hương êm đềm, thơ mộng là một trong những điểm nhấn của TP. Huế. Ảnh: P.V

Riêng tháng 7, Huế đón gần 709.000 lượt khách, tăng hơn 80% so với tháng 7-2024, trong đó khách quốc tế đạt hơn 99.600 lượt, tăng gần 52%. Những con số tăng trưởng mạnh mẽ phản ánh đà phục hồi và phát triển nhanh chóng của ngành du lịch địa phương trong bối cảnh Năm Du lịch quốc gia 2025 đang diễn ra với hàng loạt sự kiện quy mô và đặc sắc.