(GLO)- Theo dữ liệu đặt phòng trên Agoda trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xếp vị trí thứ 3 trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất, chỉ sau Nhật Bản, Thái Lan và vượt qua Malaysia, Indonesia.

Theo nền tảng này, top 5 điểm đến được du khách quay lại nhiều nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay gồm có Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Quốc.

Trong đó, Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất và là thành phố hấp dẫn nhất châu Á.

Khách quốc tế quay lại Việt Nam nhiều thứ 3 châu Á. Ảnh: P.V

Các địa phương nêu trên ở Việt Nam thu hút du khách bởi những bãi biển trải dài, trong xanh, những đô thị giàu bản sắc văn hóa song vẫn đầy nhộn nhịp, sôi động. Điều hấp dẫn khác khiến du khách quốc tế muốn quay lại bởi nền ẩm thực độc đáo, đa dạng cũng như sự thân tình, mến khách của người dân Việt Nam.

Một trong những yếu tố không thể không nhắc đến là chính sách thị thực thông thoáng của nước ta dành cho du khách. Điều này đã xóa bớt rào cản, đưa du khách muốn đến khám phá nhiều lần tại Việt Nam.

Vườn dừa Bảy Mẫu (Hội An) là điểm đến được nhiều khách quốc tế yêu thích. Ảnh: P.V

Trong tháng 7-2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng qua, đã có 12,2 triệu lượt khách quốc tế chọn Việt Nam là điểm dừng chân, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Với con số đạt được 7 tháng qua, các chuyên gia nhận định du lịch Việt hoàn toàn có cơ sở “cán đích” 22-23 triệu lượt khách quốc tế, trên 120-130 triệu lượt khách nội địa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.