Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Tin tức

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Khách quốc tế quay lại Việt Nam nhiều thứ 3 châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Vietnamplus.vn, nhandan.vn)

(GLO)- Theo dữ liệu đặt phòng trên Agoda trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xếp vị trí thứ 3 trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất, chỉ sau Nhật Bản, Thái Lan và vượt qua Malaysia, Indonesia.

Theo nền tảng này, top 5 điểm đến được du khách quay lại nhiều nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay gồm có Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Quốc.

Trong đó, Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất và là thành phố hấp dẫn nhất châu Á.

z6866656797509-53cc1c7f4d41a30c0c2c31f02546bbfb.jpg
Khách quốc tế quay lại Việt Nam nhiều thứ 3 châu Á. Ảnh: P.V

Các địa phương nêu trên ở Việt Nam thu hút du khách bởi những bãi biển trải dài, trong xanh, những đô thị giàu bản sắc văn hóa song vẫn đầy nhộn nhịp, sôi động. Điều hấp dẫn khác khiến du khách quốc tế muốn quay lại bởi nền ẩm thực độc đáo, đa dạng cũng như sự thân tình, mến khách của người dân Việt Nam.

Một trong những yếu tố không thể không nhắc đến là chính sách thị thực thông thoáng của nước ta dành cho du khách. Điều này đã xóa bớt rào cản, đưa du khách muốn đến khám phá nhiều lần tại Việt Nam.

img-7785.jpg
Vườn dừa Bảy Mẫu (Hội An) là điểm đến được nhiều khách quốc tế yêu thích. Ảnh: P.V

Trong tháng 7-2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng qua, đã có 12,2 triệu lượt khách quốc tế chọn Việt Nam là điểm dừng chân, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Với con số đạt được 7 tháng qua, các chuyên gia nhận định du lịch Việt hoàn toàn có cơ sở “cán đích” 22-23 triệu lượt khách quốc tế, trên 120-130 triệu lượt khách nội địa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya

Tin tức

(GLO)- Chiều 19-7, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (cơ sở 2, phường Pleiku), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và xã Biển Hồ để nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

Hội An là 1 trong 6 thành phố tốt nhất thế giới

Hội An là 1 trong 6 thành phố tốt nhất thế giới

Tin tức

(GLO)- Nét đẹp cổ kính, văn hóa đa dạng, đặc sắc lại một lần nữa giúp cho Hội An (TP. Đà Nẵng) được tạp chí du lịch danh giá Travel+Leisure vinh danh "World’s Best Awards 2025". Với 91/100 điểm, phố cổ Hội An xếp thứ 6 trong danh sách 10 thành phố tốt nhất thế giới.

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Du lịch bứt tốc dẫn đầu khu vực

Du lịch

Sau khi bỏ xa "đối thủ" Thái Lan trên đường đua hút khách Trung Quốc, VN tiếp tục bứt tốc vươn lên trở thành điểm đến đạt mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khoảnh khắc đẹp tại giải bơi thúng, lắc thúng trên biển Nha Trang

Khoảnh khắc đẹp tại giải bơi thúng, lắc thúng trên biển Nha Trang

Du lịch

Giải bơi thúng, lắc thúng tại bãi biển TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thu hút hàng trăm vận động viên trong tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận tham dự. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển Nha Trang 2025, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống địa phương.

Nhiều sản phẩm du lịch đêm đặc sắc "trình làng" trong dịp hè

Nhiều sản phẩm du lịch đêm đặc sắc "trình làng" trong dịp hè

Tin tức

(GLO)- Du lịch đêm từ lâu đã trở thành một sản phẩm không thể thiếu nhằm giữ chân và khiến du khách chi tiêu nhiều hơn tại một điểm đến. Nắm bắt xu thế chung, nhiều địa phương trong cả nước đã tập trung xây dựng và ra mắt các sản phẩm du lịch đêm trong dịp hè này nhằm hấp dẫn du khách.

Du lịch Phú Quốc: Cảnh báo nguy cơ 'vượt quá sức tải' của đảo

Du lịch Phú Quốc: Cảnh báo nguy cơ 'vượt quá sức tải' của đảo

Tin tức

Đề án đưa Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển đảo tầm cỡ quốc tế được đánh giá khả thi có tính tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ quá tải hạ tầng, nên cần tính toán kỹ “sức tải” không gian đảo, đảm bảo tăng trưởng hài hòa, lâu dài.

Tháng 5, du lịch Việt Nam đón 1,53 triệu lượt khách quốc tế

Tháng 5, du lịch Việt Nam đón 1,53 triệu lượt khách quốc tế

Tin tức

(GLO)- Ngành Du lịch Việt Nam trong tháng 5 bùng nổ khi đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục so với cùng kỳ trong suốt 1 thập kỷ với 1,53 triệu lượt. Đây là tín hiệu đáng mừng, khẳng định sức hút của các điểm đến cũng như chứng minh khả năng phục hồi mạnh mẽ của ngành Du lịch sau dịch Covid-19.

Bay qua miền di sản Hội An

Bay qua miền di sản Hội An

Du lịch

Lần đầu tiên một giải thi đấu dù lượn được tổ chức tại đô thị cổ Hội An mở ra triển vọng về việc duy trì một sự kiện thể thao độc đáo thường niên cũng như cung cấp trải nghiệm mới mẻ kích cầu du khách đến với Hội An, Quảng Nam.

null