(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính-Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch vừa ký các quyết định ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2025-2026.

Ban hành Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch. Ảnh: Internet

Cụ thể, Theo Quy chế tại Quyết định số 170/QĐ-BCĐNNDL ngày 21-11-2025, Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch (Ban Chỉ đạo) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên được pháp luật quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; triển khai, thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả triển khai thực hiện; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên Ban Chỉ đạo được quy định tại Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 15-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Ban Chỉ đạo làm việc theo các hình thức như tổ chức phiên họp định kỳ, cuộc họp đột xuất, hội nghị (trực tiếp hoặc trực tuyến), tổ chức các đoàn làm việc tại bộ, ngành, địa phương và cho ý kiến bằng văn bản.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về phát triển du lịch trong từng giai đoạn, thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cấp bách, cơ chế, chính sách linh hoạt phục vụ phát triển du lịch.

Đồng thời, Ban này giúp Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành và địa phương; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch...

Theo Kế hoạch tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2025-2026 được ban hành tại Quyết định số 169/QĐ-BCĐNNDL, trong năm 2025-2026, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình, giải pháp về phát triển du lịch; nghiên cứu, xây dựng tài liệu thông tin du lịch phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo; tham mưu tổ chức phiên họp định kỳ và các phiên họp đột xuất của Ban Chỉ đạo...