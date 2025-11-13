Gia Lai: Điểm hẹn của 2 sự kiện du lịch, thể thao lớn trong năm 2026

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa ban hành Công văn số 6045/BVHTTDL-DLQGVN về việc thống nhất giao tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026. Gia Lai cũng là nơi tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX.

Theo đó, Bộ VH-TT&DL giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai hoàn thiện các văn bản theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP và triển khai các hoạt động liên quan trong Năm Du lịch quốc gia 2026, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Gia Lai nói riêng tới du khách trong và ngoài nước.

Gia Lai sẽ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh”. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trước đó, Gia Lai là 1 trong 8 địa phương đăng ký đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Trong đó, Gia Lai là địa phương đăng ký sớm nhất, với chủ đề “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh”. Chủ đề này thể hiện sự kết nối giữa biển và cao nguyên, giữa văn hóa và thiên nhiên, giữa miền Trung và cả nước, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng và sản phẩm du lịch của Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế. Qua các kỳ tổ chức tại nhiều địa phương, Năm Du lịch quốc gia đã khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng và toàn quốc.

Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai sẽ là điểm nhấn quan trọng, kết nối du lịch biển và đại ngàn với cả nước, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Ảnh: Nguyễn Dũng

Năm 2026 là năm "bản lề" của đất nước với việc triển khai văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, xác định du lịch là một đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng cả về lượng khách du lịch và tổng thu từ du lịch, góp phần quan trọng đảm bảo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia trong giai đoạn 2026 - 2030.

Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026 và các năm tiếp theo có ý nghĩa chiến lược, không chỉ tăng cường xúc tiến quảng bá, mà còn tạo nền tảng thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm, hạ tầng và dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Cũng trong năm 2026, Bộ VH-TT&DL đã thống nhất giao Cục Thể dục Thể thao phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức “Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026”.

﻿ Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam là dịp để các dòng phái võ thuật cổ truyền trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau nhằm bảo tồn và phát triển bộ môn võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Hoàng Quân

Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX hứa hẹn là sự kiện văn hóa - thể thao quy mô quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến bạn bè trong nước và thế giới.

Đây sẽ là cầu nối quan trọng, thắt chặt tình hữu nghị và đoàn kết giữa các quốc gia; đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế miền đất võ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, giàu tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng.