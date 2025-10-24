Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)-Tạp chí du lịch danh tiếng Lonely Planet (Australia) vừa công bố danh sách "Best in Travel 2026". Trong danh sách này, Việt Nam vinh dự có đại diện là Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) với bờ biển dài uốn cong thơ mộng, bờ cát vàng mịn và làn nước trong xanh.

Theo đó, tạp chí Lonely Planet giới thiệu 25 điểm đến và 25 trải nghiệm nổi bật nhất thế giới trong năm tới, cùng loạt hành trình độc quyền được thiết kế trên nền tảng lập kế hoạch du lịch mới Lonely Planet Journeys.

img-3717.jpg
Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. Ảnh: Dũng Nhân
img-3721.jpg
Du khách check-in tại Kỳ Co - Eo Gió nổi tiếng ở phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: H.V

Theo Lonely Planet, Quy Nhơn là điểm đến sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa núi và biển, bờ cát vàng mịn, làn nước trong xanh và bầu không khí yên bình, thư thái hiếm có. Nơi đây được đánh giá cao nhờ giữ được nét quyến rũ tự nhiên và không khí thân thiện, khác biệt với sự ồn ào, tấp nập thường thấy ở nhiều đô thị du lịch khác.

img-3720.jpg
Eo Gió là một trong những điểm du lịch nổi tiếng được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: H.V

Du khách đến Quy Nhơn có thể khám phá hàng loạt điểm đến nổi tiếng như Hòn Khô, Kỳ Co - Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Cù Lao Xanh, hay chiêm ngưỡng những tháp cổ và các ngôi chùa linh thiêng như Đền thờ Đức Thánh Trần, Tháp Đôi, Tháp Thầy Bói, làng chài Hải Minh... Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Quy Nhơn còn níu chân du khách bởi ẩm thực phong phú, và con người hiền hòa, mến khách.

Theo Lonely Planet, những ai tìm kiếm một nơi để nghỉ dưỡng, thư giãn và tận hưởng cuộc sống chậm rãi bên biển sẽ khó có thể bỏ qua Quy Nhơn.

(GLO)- Chiều 18-10, tại phường Pleiku, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp gỡ đoàn famtrip của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đến khảo sát và liên kết phát triển sản phẩm du lịch với chủ đề “Tôn vinh văn hóa dân tộc thiểu số - đồng hành cùng du lịch phát triển”.

