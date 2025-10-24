Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026

Theo đó, tạp chí Lonely Planet giới thiệu 25 điểm đến và 25 trải nghiệm nổi bật nhất thế giới trong năm tới, cùng loạt hành trình độc quyền được thiết kế trên nền tảng lập kế hoạch du lịch mới Lonely Planet Journeys.
Theo Lonely Planet, Quy Nhơn là điểm đến sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa núi và biển, bờ cát vàng mịn, làn nước trong xanh và bầu không khí yên bình, thư thái hiếm có. Nơi đây được đánh giá cao nhờ giữ được nét quyến rũ tự nhiên và không khí thân thiện, khác biệt với sự ồn ào, tấp nập thường thấy ở nhiều đô thị du lịch khác.
Du khách đến Quy Nhơn có thể khám phá hàng loạt điểm đến nổi tiếng như Hòn Khô, Kỳ Co - Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Cù Lao Xanh, hay chiêm ngưỡng những tháp cổ và các ngôi chùa linh thiêng như Đền thờ Đức Thánh Trần, Tháp Đôi, Tháp Thầy Bói, làng chài Hải Minh... Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Quy Nhơn còn níu chân du khách bởi ẩm thực phong phú, và con người hiền hòa, mến khách.
Theo Lonely Planet, những ai tìm kiếm một nơi để nghỉ dưỡng, thư giãn và tận hưởng cuộc sống chậm rãi bên biển sẽ khó có thể bỏ qua Quy Nhơn.