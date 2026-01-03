Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đây là cơ hội để tỉnh Gia Lai nâng tầm điểm đến, cải thiện năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Nhân dịp năm mới 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về ý nghĩa, quy mô và kỳ vọng đối với sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2026.

* Xin Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của Năm Du lịch Quốc gia 2026 cũng như những tiềm năng, lợi thế khác biệt để Gia Lai vinh dự được lựa chọn đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này?

Gia Lai có nhiều thắng cảnh thu hút du khách. Ảnh: Dũng Nhân

- Những năm qua, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng nhiều địa phương tổ chức sự kiện Năm Du lịch Quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới, thu hút nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Không nằm ngoài mục tiêu trên, Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng; góp phần khơi thông nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khác biệt của tỉnh để tạo ra sự phát triển đột phá về du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển KT-XH của địa phương. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong nước, nâng cao hình ảnh, vị thế thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng. Việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai cũng xuất phát từ những điều kiện và dư địa phát triển rất rõ ràng. Sau sáp nhập, Gia Lai trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước với hơn 21.500 km², giữ vị trí chiến lược là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là lợi thế rất quan trọng để hình thành các tuyến du lịch liên vùng, liên tỉnh và mở rộng không gian liên kết quốc gia, quốc tế. Bên cạnh đó, với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao nguyên rộng lớn cùng nét duyên dáng của vùng biển đảo, Gia Lai sở hữu hệ sinh thái du lịch - văn hóa đa dạng hiếm có như: Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn di sản ASEAN; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2005), hệ thống di tích văn hóa Champa, nghệ thuật bài chòi (được UNESCO ghi danh năm 2017), hát bội, võ cổ truyền Bình Định và bờ biển dài 134 km với các danh thắng nổi tiếng như: Vịnh Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, đầm Thị Nại... Tháng 10-2025, Quy Nhơn được Lonely Planet lựa chọn là một trong “Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026” cũng khẳng định rõ nét sức hấp dẫn, vị thế và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh.

* Năm Du lịch Quốc gia 2026 mang chủ đề “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh” với mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu 40.000 tỷ đồng. Tỉnh sẽ triển khai những chuỗi sự kiện nào để hiện thực hóa mục tiêu này, thưa đồng chí?

- Sự kiện dự kiến khai mạc vào tháng 3-2026 và kéo dài đến cuối tháng 12-2026. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút 15 triệu lượt khách, doanh thu đạt 40.000 tỷ đồng nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, doanh thu 1,125 triệu tỷ đồng trong năm 2026 của cả nước. Với mục tiêu trên, tiếp cận “văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh” là tài sản, nguồn lực để phát triển du lịch đi vào chiều sâu, Năm Du lịch Quốc gia 2026 sẽ tổ chức nhiều sự kiện tiêu biểu, đặc sắc về du lịch văn hóa, di sản, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, thể thao, khoa học, sinh thái và cảnh quan. Trong đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức gần 20 hoạt động; tỉnh chủ trì tổ chức 6 chuỗi sự kiện với hơn 100 hoạt động. Cụ thể, chuỗi hoạt động khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 có 12 sự kiện; “Gia Lai - Ngày mới” có 10 sự kiện; Du lịch hè Quy Nhơn có 12 sự kiện; Gia Lai - trải nghiệm miền đất võ có 16 sự kiện; Gia Lai chạm nhịp cồng chiêng - Chạm hồn Tây Nguyên gồm 9 sự kiện. Ngoài ra, còn có hơn 40 sự kiện khác… Để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Gia Lai gắn với chiến lược phát triển du lịch quốc gia, nhiều hoạt động lễ hội sẽ được nâng tầm quy mô quốc gia và quốc tế như: Giải đua thuyền máy F1H20, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Bình Định, Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai, Cà phê show Gia Lai, giải bóng đá quốc tế trẻ… Điểm chung của các hoạt động này là cách tiếp cận mới, kể câu chuyện văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp và du lịch; đồng thời phát huy các thế mạnh có khả năng cạnh tranh quốc tế như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm núi lửa, văn hóa cồng chiêng, hệ thống tháp Chăm…

Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên được nâng tầm quy mô quốc gia tại sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2026. Ảnh: Dũng Nhân

* Từ góc nhìn chiến lược, đồng chí đánh giá như thế nào về tác động lâu dài của Năm Du lịch Quốc gia 2026 đối với sự phát triển ngành du lịch tỉnh nhà?

- Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu nhiệm kỳ tỉnh Gia Lai triển khai các nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định bằng Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045, đưa Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, xác định giai đoạn 2026 - 2030, du lịch là 1 trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh, mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón 18,5 triệu lượt khách/năm, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng Gia Lai phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc, di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm du lịch tỉnh Gia Lai cũng như toàn quốc đến các quốc gia khác trên thế giới. Qua đó, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch của Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng cả về quy mô, chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế. Đặc biệt, mở ra cánh cửa liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương khác nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng vùng, liên vùng. Đây cũng là cơ hội để tỉnh nâng tầm điểm đến, đẩy mạnh quảng bá, cải thiện năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến nổi bật của thế giới và xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực. Từ đó, nâng cao vị thế, đưa Gia Lai hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ du lịch, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhiều lễ hội được nâng tầm quy mô quốc gia, quốc tế sẽ diễn ra tại sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2026. Ảnh: Dũng Nhân

* Với quy mô và kỳ vọng lớn như vậy, tỉnh đã và đang triển khai những giải pháp gì để Năm Du lịch Quốc gia 2026 được tổ chức chu đáo, bài bản và hiệu quả, thưa đồng chí?

- Gia Lai là tỉnh đầu tiên trong số 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp, sáp nhập đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Trong bối cảnh vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 và các đợt mưa lũ kéo dài trong tháng 11-2025, điều này đặt ra không ít thách thức trong công tác chuẩn bị. Tỉnh đã tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách. Cùng với đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hoàn thiện dự thảo Đề án Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phê duyệt. Tỉnh cũng xây dựng chương trình hành động cụ thể, thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ sự kiện. Ngoài ra, tỉnh chú trọng nâng tầm các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống hướng tới quy mô quốc gia, quốc tế; tăng cường liên kết với các hãng lữ hành lớn để đưa Gia Lai vào các tour du lịch liên vùng, liên quốc gia; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến ở phạm vi trong nước và quốc tế. Các sản phẩm hỗ trợ du lịch như tuyến phố đêm, hệ thống cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm địa phương tại các điểm du lịch cũng được quan tâm triển khai. Về lâu dài, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đề án và chương trình hành động nhằm khuyến khích phát triển du lịch, thể thao, văn hóa; cải thiện chất lượng điểm đến và thu hút đầu tư vào các dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng cao…

* Xin cảm ơn đồng chí!