Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Quán được thiết kế theo lối nhà vườn Nhật Bản, tối giản nhưng tinh tế. Sân trước như một khu vườn thiền nhỏ với mái hiên rộng, được che mát bởi cây ngô đồng, thông bonsai.

Không gian nhà vườn tại Tâm Việt Trà Quán. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bước vào bên trong, mỗi không gian đều được bài trí riêng biệt với tượng Phật, kệ sách, vài bức thư pháp tao nhã. Sự tối giản, tĩnh tại giúp mọi người dành trọn tâm trí vào chén trà, ở lại với khoảnh khắc hiện tại.

Một điểm đặc biệt của Tâm Việt Trà Quán là những góc nhìn ra chùa Minh Thành nổi tiếng ở phố núi. Ngồi thưởng trà trong không gian vang tiếng chuông chùa sớm chiều khiến con người cũng muốn đặt xuống mọi xao động của đời sống để chậm lại trong từng phút giây bình an.

Các loại trà ở đây cũng vô cùng phong phú với hơn 70 loại, từ những dòng phổ biến đến các danh trà thượng hạng của Việt Nam và Trung Quốc, cùng một số loại trà được trồng và chế biến ngay tại cao nguyên Pleiku. Trà được phân thành 5 dòng cơ bản: trà xanh, trà Ô Long, hồng trà, bạch trà và trà Phổ Nhĩ.

Bên cạnh cách pha trà cầu kỳ, công phu trong những chiếc ấm tử sa chế tác thủ công, Tâm Việt Trà còn giới thiệu những phương thức pha trà giản dị. Nhờ đó, dù là người am hiểu về trà, người mới làm quen hay chỉ đơn giản tìm kiếm một không gian yên tĩnh, đều tìm thấy một góc riêng nơi đây.

Không chỉ là nơi thưởng trà , quán còn trưng bày, giới thiệu hàng trăm loại ấm đất tử sa thủ công và các loại trà cụ, góp phần giới thiệu chiều sâu văn hóa trà đến với khách ghé thăm.

Chủ nhân của không gian này, anh Nguyễn Quốc Tuân được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm trà kéo dài hơn một thế kỷ tại cao nguyên Gia Lai. Anh cho biết: Từ năm 1918, bà cố của anh đã làm trà cho người Pháp tại đồn điền Biển Hồ.

“Trải qua bốn thế hệ, từng bàn tay, từng hơi thở trong gia đình tôi đều thấm đẫm hương trà. Từ thuở nhỏ, tôi đã quen với tiếng nước sôi trong ấm, màu xanh ngọc của búp trà non và sự lặng im khi người lớn trong nhà ngồi trầm tư bên chén trà. Lớn lên, tôi không chọn con đường nào khác ngoài việc ở lại với trà, không chỉ để nối tiếp, mà còn muốn lan tỏa văn hóa trà”, anh Tuân chia sẻ.