Ngày 1-2, tổ chức Ngày Gia Lai tại Hà Nội trong khuôn khổ “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026”

Theo đó, Ngày Gia Lai tại Hà Nội lần này được tổ chức trong ngày 1-2 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - Phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - Phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội. Ảnh: Internet

Ngày Gia Lai tại Hà Nội có các hoạt động: Giới thiệu và hướng dẫn du khách trải nghiệm về văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tuồng và võ thuật Bình Định; các ngành nghề thủ công mỹ nghệ; nhạc cụ các dân tộc Tây Nguyên và giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản của địa phương; thưởng thức và trải nghiệm cà phê đặc sản Gia Lai. Giới thiệu các chương trình Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai, các sự kiện, lễ hội... Các thông tin về kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - nơi hình ảnh Gia Lai sẽ được giới thiệu rộng rãi và lan tỏa đến người dân Thủ đô và du khách, nơi những giá trị văn hóa đặc sắc được gửi gắm qua âm nhạc, qua sắc màu, qua những sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên sẽ được giới thiệu trong Ngày Gia Lai tại Hà Nội. Ảnh: Phương Vi

Ngày Gia Lai tại Hà Nội là dịp để tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Đồng thời, gửi gắm thông điệp về một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng hội nhập và sẵn sàng đón chào du khách trong nước và quốc tế trên hành trình hướng đến Năm Du lịch Quốc gia 2026.